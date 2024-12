Realizan con Éxito el Primer Trasplante Bi-pulmonar en Jalisco

En el Hospital Puerta de Hierro

En un emotivo logro que combina ciencia, humanidad y colaboración, Hospital Puerta de Hierro Andares informó sobre la realización del primer trasplante bipulmonar en la historia de Jalisco, marcando un hito en la atención médica de la región.

El 19 de noviembre, en el Centro Híbrido de Mínima Invasión del hospital, Ulises Calva Bravo, de 22 años, recibió una nueva oportunidad de vida gracias a la generosidad de una familia de Colima, que decidió donar los pulmones y otros órganos de su ser querido, quien tuvo muerte encefálica.

Este gesto altruista transformó la vida del paciente, quien desde 2021 dependía de oxígeno debido al diagnóstico de Fibrosis Pulmonar secundaria a Neumonitis por Hipersensibilidad, la cual se agravó en agosto de este año cuando se enfermó de COVID-19 y en septiembre lo añadieron al programa de trasplante.

El éxito de este trasplante fue posible gracias al esfuerzo coordinado del equipo multidisciplinario de especialistas con el liderazgo del Dr. Luis Natera, en colaboración con el Instituto de Cirugía de Mínima Invasión (ICMI), encabezado por el Dr. Benigno Ferreira.

Desde cirujanos hasta anestesiólogos, enfermeras y personal administrativo, cada miembro del equipo desempeñó un papel clave en este logro médico que es un testimonio del compromiso de Hospitales Puerta de Hierro con la excelencia médica y la innovación en la atención de salud.

Donación, la clave

Durante la rueda de prensa el Dr. Natera explicó la relevancia del caso por la falta de donadores y porque es el trasplante más complejo en el aspecto médico, debido a que el pulmón es el órgano más grande y la respuesta inmunológica del cuerpo es muy fuerte, además que al respirar entra contacto con el medio ambiente, así que puede haber rechazo o infecciones pulmonares.

“Desde 2021 a la fecha hemos tenido cuatro pacientes candidatos que han estado en lista de espera; tres de ellos no llegaron al programa de trasplante porque fallecieron… si no tenemos el apoyo de la sociedad civil y de otros sistemas de salud para la donación de órganos, este programa no se puede realizar”, destacó el neumólogo.

El Hospital Puerta de Hierro cuenta con licencia para realizar trasplantes y procuración de diferentes órganos -entre ellos pulmones- consolidándose como un referente de atención médica especializada.

Lo anterior también lo mencionó el Dr. Benigno Ferreira, especialista en cirugía cardiotorácica, quien agradeció a la familia del donador y del paciente porque sabía que iba a ser el primer trasplante del equipo médico ante lo que mostraron valentía y aceptaron el procedimiento.

“En nuestro país lamentablemente no tenemos una cultura óptima de donación… es fundamental que enseñemos a la población lo que se está haciendo… y espero que esto abra las puertas a los enfermos para atenderse con nosotros”.

También mencionó que en Colombia, por ejemplo, hay un centro en Medellín que realiza en promedio 40 trasplantes pulmonares al año y en México no se ha llegado a esa suma en toda la historia.

La Dra. Gabriela Flores, directora general de Hospitales Puerta de Hierro Andares, agradeció el generoso acto a la familia del donante porque fueron dos riñones, el hígado, córnea y pulmones que dieron esperanza de vida a quien más lo necesitaba.

El Lic. Omar Silerio Martínez, director general de Hospitales Puerta de Hierro, dio a conocer que en México existen más de 19 mil personas en espera de un órgano para ser trasplantado y hay 603 establecimientos autorizados para realizar dichos procedimientos, así que también invitó a la sociedad a tener mayor conciencia en el tema de donación para generar vida.

“Es trascendental no sólo para Hospitales Puerta de Hierro -que este año estamos cumpliendo 20 años como organización-, sino para el estado de Jalisco, hoy con orgullo y responsabilidad compartimos que se ha realizado el primer trasplante bipulmonar de manera exitosa en el estado”, por lo cual agradeció a todo el equipo médico.

El Dr. Héctor Raúl Pérez, secretario de Salud de Jalisco, felicitó a la institución por el hito en el estado, debido a que las enfermedades pulmonares crónicas se encuentran dentro de las 10 principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo y que una de las secuelas del COVID-19 es la fibrosis pulmonar, por lo que se abren oportunidades para la entidad ya que tiene 6,372 personas en lista de espera de la donación de un órgano.

Este histórico trasplante representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la cultura de donación de órganos y la consolidación de Jalisco como un referente en trasplantes de alta especialidad.

Agradecimiento de Ulises

Vía telefónica, Ulises Calva dijo que había sido una “cadena de milagros” y que se puso feliz al ser candidato al trasplante, y luego tras la operación, por lo que agradeció a todos.

“Estoy bien, estoy aquí, estoy vivo, digo lamentablemente por la pérdida de una persona, pero esta persona me está regalando un suspiro más de vida… hoy estoy más consciente que una persona puede salvar a otras”, mencionó.

Jorge Calva, el padre del joven comentó que pese a que les decían que iban a poner a su hijo como “conejillo de indias”, ahora saben que llegaron a las mejores manos para la realización del trasplante.

Ulises estuvo alrededor de 10 horas en cirugía y, tras tres días, evolucionó de manera satisfactoria por lo que le retiraron la ventilación mecánica para después iniciar con terapia de rehabilitación física y pulmonar. Hoy le quitaron la cánula de traqueostomía para que lo puedan dar de alta del hospital.