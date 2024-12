Morena me Puede Remover de Consejería, no Importa: Martín Castellanos

“Antes el Doctor Carlos Lomelí me Decía Hermano, Ahora no”

El Legislador del PT les Manda Mensaje: No Estoy Para Servir a Intereses de Grupos

Por Rafael Hernández Guízar

Es una incongruencia que quieran expulsar de Morena a un diputado que ni siquiera llegó al cargo por ese partido, sino por el PT, tronó ayer Sergio Miguel Martín Castellanos.

Luego de que la presidente de Morena en Jalisco, Érika Pérez García, dijera que acudiría a la Comisión de Honor y Justicia para que se expulse tanto a él como a la diputada Brenda Carrera –que sí es de Morena- Miguel Martín Castellanos dejó en claro que hay incongruencias y que lo pueden querer sacar de Morena, pues en nada le perjudica, ya que no milita ni concuerda con ellos, sino que es del PT y ahí se quedará.

“A mí nadie me da órdenes, aquí conversamos para el bienestar de la gente, Morena votó el presupuesto a favor, y cómo votan a favor y luego me dicen que yo voté mal, no pedir dinero para seguir endrogando a Jalisco, esa es una deuda que heredó el sinvergüenza que salió, Enrique Alfaro, yo soy empresario y sé que si no se le inyecta dinero no se va a poder concluir, yo no tengo línea, mi única línea son los alcaldes del distrito uno, que no tienen ni para pagar aguinaldos”.

Y agregó que, en efecto, es consejero de Morena, pero que su afiliación es con el PT y su representación como diputado es por ese mismo partido, así que, si Érika Pérez quiere buscar su remoción, dijo, puede hacerlo.

“En el distrito uno estaremos pendientes de cómo resolvemos, para eso nos eligieron, no para estar retacados en la oficina, a mí no me van a expulsar de un partido en el que ni participo, lo de ayer (lunes) creo que fue una decisión mala, y antes el doctor Carlos Lomelí me decía hermano, ahora no”.

Indicó también que, como diputados, acuden al Congreso del Estado para buscar el progreso del pueblo jalisciense y no para servir a intereses de grupos, también destacó que se debe a sus electores y que hará todo lo que esté en sus manos por mejorar las condiciones del distrito uno donde abunda la pobreza y la marginación.