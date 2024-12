Legisladora de Morena Señala Guerra Sucia de Lomelí

Dice que no le Importa que Érika Pérez Quiera Expulsarla del Partido

Por Rafael Hernández Guízar

Brenda Carrera, la diputada del partido Morena que pretenden expulsar desde el partido en Jalisco por votar a favor de renegociar la deuda del estado, señaló que el senador Carlos Lomelí trama y mueve todo en su contra.

Categóricamente sentencio que ni es borrego, ni va a emitir votos negociados, que es diputada y razona, y que no responde a intereses de grupo sino, al electorado que la llevo a ser diputada, por ello, dijo que le tiene sin pendiente que la presidente del partido Morena en Jalisco, Érika Pérez García quiera expulsarla, pues argumentó que se trata de una guerra sucia dentro del partido mismo por no querer doblegarse a los designios del senador Carlos Lomelí Bolaños.

“Siempre votaré por acciones que beneficien al pueblo, y no a un grupo político dentro de ningún partido, yo no soy borrego, y pienso de forma independiente, y váyanse acostumbrando a que como lo hice en esta ocasión, mi voto será siempre a favor de las causas, de los que menos tienen y de los intereses que hacen negocios a espaldas de esta bancada no. Todos mis compañeros diputados de Morena votaron igual que yo a favor del presupuesto en lo general, y el refinanciamiento se estaba negociando desde temprano, buscando en mi bancada los mejores beneficios para el pueblo, ahí externé mi intención de votar a favor, y porque ellos decidieran estirar la liga buscando cosas para las comunidades morenistas está bien, pero debemos ser responsables comunicándoles a los que votaron por nosotros, y no ser opositodo, cosa que en nada le benefician a Jalisco. Voté en contra de la verificación, impulsé una iniciativa para bajar los costos de los cambios de propietario, y me opuse al aumento del impuesto al hospedaje, por lo tanto, debemos de tener votos razonados y no negociados”.

Y es que en la pasada sesión del Congreso del Estado, donde se votó el presupuesto del año 2025, esta diputada voto a favor de la renegociación de la deuda pública de Jalisco, lo cual fue en contra de los designios de sus compañeros de la fracción moreista, sin embargo, indicó que debe haber democracia, y que si a ella le parece que se debe de renegociar la deuda para no lastimar al pueblo, así lo hará, porque no se trata de darle gusto a un grupo selecto dentro de Morena sino, de hacer lo que beneficie a los jaliscienses.

Y fue más allá, destacando que el coordinador de la bancada, Miguel de la Rosa, simplemente es un “títere” del senador Carlos Lomelí.

“El presidente siempre quiso que aprobáramos el refinanciamiento y exhortó a hacerlo, varios de mis compañeros se opusieron y lo respeto. El doctor Lomelí, que es senador, siempre ha tratado de meter las manos en esta bancada a través del presidente De la Rosa, negociando en todo lo que ha entregado Morena a Movimiento Ciudadano, y desde aquí exhorto al doctor Carlos Lomelí a que saque las manos del Legislativo y deje actuar a esta bancada en consecuencia, no somos sus empleados, ni estamos a sus órdenes, deje ya de querer dirigir esta bancada, tenga respeto, el respeto que nos merecemos, ya deje de violentarme, dirigiendo ataques en mi contra sólo porque no me doblego a sus caprichos(…) El coordinador de esta bancada pide que votemos a favor argumentando que son instrucciones directas de México, del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pensando que esta soberanía se intimida con ese comentario, el puesto le queda grande, comprobado porque no sabe ni negociar con su propia bancada”.

La diputada Carrera fue clara, el desprestigio en su contra es por una sola razón: “Mi presidente se ha pronunciado en contra de mí, por mi atrevimiento de ir en contra de la voluntad de su patrón Carlos Lomelí Bolaños”.

Por ello, indicó que no le tiene con pendiente alguno que le vayan a iniciar un proceso en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, y que por el contrario, ella misma acudirá a la misma Comisión para que se expulse a Érika Pérez por haber votado en su momento –cuando fue diputada- a favor de los verificentros, que sí representan un negocio particular que se concesionó por años.

Asimismo, irá contra el mismo Carlos Lomelí porque, aseguró la morenista, tiene un conflicto de intereses por ser senador y ser empresario, algo que prohibió internamente la misma presidente de la república Claudia Sheinbaum.