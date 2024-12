Miles Realizan Compras Navideñas

En Tianguis de Tonalá

Destacan Clientes las Ofertas y Variedad, que no se Encuentra en Otro Lado

Por Rafael Hernández Guízar

Miles de personas acudieron ayer al municipio de Tonalá para hacer compras para la Noche Buena.

En el tradicional Tianguis de Tonalá, una enorme cantidad de personas realizan sus compras de regalos y artículos para los preparativos de la Navidad, según dijeron a este reportero, es debido a que en este sitio hay ofertas y variedad que no se encuentra en otro lado.

“Pues es que aquí uno viene y ve cosas que no hay en otro lado, sobre todo lo que tiene que ver con la artesanía tan hermosa que se hace aquí, y el precio también, porque no es lo mismo que uno pueda venir y negociar aquí con los artesanos, que ir a veces a una tienda establecida donde no puede haber ese estira y afloja (sic) del precio”, dijo Laura Rosales, una de las entrevistadas.

“A mí me encanta lo que hacen aquí con la cerámica, y de hecho ya vi varias cosas que me voy a llevar porque en unos días nos vamos a pasar vacaciones a con mi suegra, ella vive en Tijuana, y allá no hay esto, y menos en Estados Unidos, allá ellos van más a Estados Unidos que a cualquier otro lado a hacer compras y se vuelven locos con estas cosas tan bellas que fabrican nuestros artesanos aquí en Tonalá, hasta ganas dan de llevarse cosas para revender”, agregó.

Prendas de vestir tejidas, artículos de piel, talabartería, cerámica, barro, hasta cosas de hojalata, muebles, y casi cualquier tipo de artesanía se encuentra en el tianguis, donde por supuesto, no falta quien incluso ofrece los llamados artículos de temporada, mejor conocidos como “fayuca”, pero que se encuentras a un precio bajo.

“Ah pues claro, uno acá ve de todo, yo la verdad que vengo porque me gusta mucho andar chachareando (sic), y lo que es aquí y en el baratillo es donde uno puede ver de todo, desde cosas usadas hasta nuevas, de todo hay, nomás tiene uno que recorrer con paciencia porque sí hay más gente ahorita que otros días, y más se va a poner cuando se acerque la fecha del 24, que ya está encima, así que el próximo domingo va a estar imposible, mejor de una vez se lleva uno lo que necesita”, dijo el señor Alfredo Gómez, otro de los entrevistados.

Es tanta la oferta de productos que hasta macetas de nochebuena se pueden comprar a un costo por debajo de lo que cuesta en otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara.

Cabe señalar que las ganancias no solo quedan para los tiangueros, sino que también muchos de los negocios establecidos, llevan ventaja de esto pues hay quienes deciden no sólo comprar dentro del tianguis que se instala en la avenida Tonaltecas, sino que se toman el tiempo de visitar muchos de los negocios que están debidamente establecidos en los alrededores.