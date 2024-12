Darán Certeza Jurídica a Propietarios de Viviendas

En Tlaquepaque Otorgarán Escrituras a “Miles”

Alcaldesa Laura Imelda Pérez Destaca Trabajo Conjunto Entre el Ayuntamiento y el Gobierno Federal

Por Rafael Hernández Guízar

Llegará la certeza jurídica en vivienda para miles de personas en San Pedro Tlaquepaque, anunció la presidente municipal, Laura Imelda Pérez Segura.

La alcaldesa destacó que se trata de una de las más importantes acciones que impulsará durante su gobierno, ya que con esto se dará oportunidad a que las personas, que al momento no tienen escrituras, logren concretarlo a través de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR).

“Esta acción es fundamental para nosotros, evidentemente tenemos muy claro que su servidora, el síndico, regidores, somos representantes populares, me gusta recordarlo porque es la responsabilidad que la ciudadanía nos brindó por un ratito, y ese ratito es la oportunidad que tenemos de hacer cosas, de resolver y atender las demandas más relevantes, y una de esas demandas que hemos constatado en el territorio, es el tener certeza jurídica de la propiedad”, dijo.

Y agregó: “Vecinas y vecinos de San Pedro Tlaquepaque que viven con la preocupación de no tener los documentos de su propiedad, no tener escrituras y no saber qué pasará, podrán recurrir con nosotros, las autoridades, para avanzar con esto que es un derecho”.

Y es que, de acuerdo a información del mismo ayuntamiento, una enorme cantidad de personas –no se precisó cuántos- viven de manera irregular, es decir, que sus predios no están inscritos en el catastro por lo que no cuentan ni con una escritura, ni tampoco con cuenta predial, por ello, la estrategia, permitirá que ambas acciones se puedan poner en marcha.

Pero además de la COMUR, en San Pedro Tlaquepaque habrá también apoyo del gobierno federal, según indicó Laura Imelda Pérez, a través del programa especial de vivienda: “Con la colaboración de todo nuestro equipo que conforma esta comisión, podremos tener resultados exitosos”.

La COMUR tiene como objetivo “garantizar el pleno desarrollo del municipio con espacios urbanizados, y dar certeza jurídica a las familias sobre su patrimonio”, según se dijo.

Trasciende que la alcaldesa tomó protesta a los representantes del municipio, así como del Gobierno del Estado, quienes en conjunto ayudarán a la regularización de las viviendas.

La COMUR está integrada por la presidente municipal, la secretaria técnica, Dalia Ramírez Ramos, el secretario general del ayuntamiento, José Luis Ramírez Espinoza, el síndico municipal, José Luis Monteverde Ramírez, así como también por el director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Jalisco, Erik Daniel Tapia Ibarra, el representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Ernesto Padilla Aceves, procurador de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco, Noé Saúl Ramos García, la Procuraduría Agraria de Jalisco, y regidores del ayuntamiento.