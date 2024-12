Corren por la Fundación de Zapopan

Participan cuatro mil competidores

Rinden Homenaje a Pedro Alatorre, “Kalimán”, Quién a sus 72 Años Completó el Reto de Correr 400 Medios Maratones

Este domingo se llevó a cabo la última carrera del serial Corramos Zapopan 2024 10 años contigo, organizada por el Consejo Municipal del Deporte (Comude) donde participaron cuatro mil personas.

En esta prueba que contó con dos distancias, una de 10 kilómetros y la segunda con 4.6 kilómetros sobre un circuito trazado por algunas de las avenidas del centro de la Ciudad de las niñas y niños, se rindió un homenaje a Pedro Alatorre, conocido como Kalimán quién a sus 72 años, completó el reto de correr 400 medios maratones.

Para acompañarlo en este reconocimiento se repartieron decenas de turbantes que las y los corredores utilizaron durante todo el recorrido, lo que le dio un colorido especial a la justa.

El primero en llegar a la meta que se instaló frente al edificio del Palacio Municipal de Zapopan, fue Abraham López Zapién, quien pudo convertirse en el ganador luego de superar a un aguerrido Pedro García, quien a la mitad de la carrera era el puntero.

“Si la verdad que estuve todo el tiempo en el segundo, en tercer, en cuarto lugar y un poco antes del kilómetro 6 me logré posicionar en el segundo y me dije voy a recortarle porque me llevaba gran distancia el primer lugar, aproximadamente 30 metros, entonces en estas carreras que son de media distancia es difícil recuperar ese tramo y más porque es en pendiente hacia Plaza Belenes”, agregó.

En la rama feminil destacó la también zapopana Alejandra Araceli León Rodríguez, quien rompió el listón y conquistó la primera victoria de su carrera deportiva.

“La verdad me da mucho gusto porque siempre vengo al serial y siempre me quedaba segunda o tercera y esta vez se me hizo ganar. Es mi primera victoria aquí en el serial y de los años que tengo corriendo es la primera vez que gano”, indicó la campeona de la prueba y quien registró un tiempo de 40 minutos con 27 segundos.

El segundo lugar de la rama femenil se lo llevó Nancy Plasencia quien es una corredora experimentada y es servidora pública al formar parte de Comude Zapopan.

Varios de las y los participantes que ayer corrieron con el turbante en alusión al Kalimán, esperaron la llegada de Pedro Alatorre para felicitarlo y acompañarlo en este momento tan especial.

La directora general de Comude Zapopan, Alejandra Galindo invitó a la comunidad runner a estar pendiente de los eventos de Comude Zapopan para participar en las actividades que están programadas para el próximo año y destacó la entrega de Kaliman, al participar en este tipo de eventos y promover el deporte: “Gracias Pedro por inspirarnos. Por demostrar que la edad es solo un número y que los límites los ponemos nosotros mismos. Tu historia nos recuerda que los sueños no tienen edad, que la pasión no caduca y que cada kilómetro cuenta”.

Ganadores de la Carrera por la Fundación de Zapopan

Rama femenil

1 Alejandra Araceli León 40:27

2 Nancy Plasencia 41:14

3 Vanessa Pérez Vázquez 43:34

Rama varonil