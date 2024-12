Morena, Contra “Impuestos Disfrazados”

Legisladores Rechazan Endeudamiento, Emplacamiento y Verificación Vehicular

Por Rafael Hernández Guízar

Diputados de Morena en el Congreso de Jalisco explicaron su voto en torno al presupuesto del gobierno estatal; indicaron que están contra el endeudamiento, el emplacamiento y la verificación vehicular como está planteada.

Tras la aprobación del paquete económico para el próximo año, por 174 mil 460 millones de pesos, diputados del partido Morena indicaron que no permitirán que haya nuevas deudas que ahoguen las finanzas de Jalisco, luego de que ha quedado en evidencia que muchos de los proyectos “económicos” del estado han quedado en presuntos desvíos de recursos, tales como el programa A Toda Máquina, por mencionar uno.

De igual forma, los diputados indicaron que en lo particular se opusieron a la implementación de nuevos “impuestos disfrazados” como lo es el denominado paquetazo 3×1.

En este sentido, la diputada Marta Arizmendi Fombona, señaló que ya se constató quiénes traicionaron al pueblo de Jalisco con la autorización para refinanciar la deuda pública: “Se trata de endeudar a Jalisco y a las futuras generaciones. El pueblo de Jalisco no merece un endeudamiento más”.

Martha Arismendi dijo que la pasada administración, que era conducida por el ex gobernador Enrique Alfaro, aumentó en 17 por ciento la deuda que recibió en el año 2018, y que la llevó hasta el pasado mes de octubre a 32 mil 495 millones de pesos.

“Se pretende patear el bote y extender la deuda por 20 años, lo que representa un golpe a los que menos tienen y este esquema es una irresponsabilidad que pagarán las futuras generaciones. El pueblo de Jalisco es sabio, el pueblo de Jalisco tiene memoria, y es tiempo que el Gobernador tenga congruencia”.

Asimismo, los diputados en general, criticaron el programa de la verificación vehicular, ya que también afecta a propietarios de vehículos de otras regiones fuera de la zona metropolitana de Guadalajara, y señalaron que es falso que beneficiará al medio ambiente, por lo que indicaron que se trata de algo meramente recaudatorio y “ocasionará muchos problemas sociales”.

Finalmente, destacaron que el subsidio para la verificación y el placazo se pagará con el dinero de la gente.

Doble discurso

Aunque se aprobó en lo general el Presupuesto de Egreso de Jalisco Para el 2025, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yussara Canales resaltó un doble discurso del estado en el tema de la verificación vehicular y el placazo.

Categóricamente sentenció que rechazó el sistema de verificación vehicular propuesto por el gobierno de Jalisco; dijo que su voto en contra fue un reflejo de las preocupaciones respecto a la implementación y los costos asociados al programa, ya que “afecta directamente a los ciudadanos, especialmente a los sectores más vulnerables”.

Yussara Canales resaltó que pese que presuntamente tiene un objetivo ambiental, la forma en que se ha ejecutado la verificación en Jalisco ha generado un descontento generalizado. Destacó que sólo 500 mil vehículos de un parque vehicular de casi 4 millones han sido verificados, lo que pone en evidencia el rechazo social y la inoperatividad del sistema.

Criticó también el programa denominado 3×1, el que calificó como una medida poco clara y contraproducente; cuestionó el uso del subsidio, ya que, aunque la verificación se promociona como gratuita, en realidad se costea con dinero público, es decir, con recursos de los contribuyentes jaliscienses.

Asimismo, como lo dijo en ocasiones anteriores, es lamentable la desaparición de descuentos para propietarios de vehículos híbridos y eléctricos, quienes antes se beneficiaban con la reducción del 50 por ciento. Esta medida, dijo, contradice los esfuerzos por fomentar alternativas más ecológicas.

“Desde esta diputación, señalaré un día sí y al otro también todo lo que se considere nocivo en torno a la verificación vehicular”, dijo.

Y siguió: “Desde aquí le tomó la palabra al gobernador y asumo como ciertas sus posturas de conciliación, pero también asumo como cierta su propuesta de que no habrá ni multas ni operativos para quienes no verifiquen. Pero que mejor que ponerlas en la ley, en días pasados presenté una iniciativa de ley para eliminar las multas que sancionan a aquellos que no realicen su verificación vehicular”.

Como lo expresó en una iniciativa suya, se deben de hacer modificaciones a las leyes y reglamentos para que lo prometido por Pablo Lemus Navarro en torno a que no habrá más multas por la verificación ni operativos de cacería por la policía vial para esos efectos, sea concreto y cumplido.

Por ello, llamó a modificar la propuesta del refrendo vehicular, regresándola al costo de 767 pesos siendo esta “un verdadero paquetazo y no elevándolo a 900 pesos como lo propone el ejecutivo”, dijo, asimismo finalizó con que el programa de verificación vehicular requiere de mayor transparencia, equidad y sensibilidad hacia los sectores más desfavorecidos.