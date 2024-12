Darán Atención Integral por Daño Renal en Jalisco

Pretenden “Crear la Primera ley de Atención y Prevención del Daño Renal”

Legisladora Anuncia que “en 2025 Queremos Garantizar un Registro Nominal Completo de las Personas que Tienen Problemas Renales”

Por Rafael Hernández Guízar

La salud en Jalisco es un derecho y no un negocio, sentenció ayer la diputada local del partido Movimiento Ciudadano (MC) Mónica Magaña.

La también presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado indicó ayer en rueda de prensa que Jalisco será el primer estado en la República en atender de manera integral a toda la población que presente diabetes tipo 1, cáncer y daños renales.

“Jalisco ya no podía sin garantizar la asistencia del daño renal, hoy sabemos que hay un grave daño y decidimos que, así como ya lo hicimos en diabetes y en cáncer, lo vamos a hacer en prevención y atención del daño renal, porque hay quienes han impulsado por años que las personas tengan lo indispensable para mantener su vida. Jalisco será el primer estado a nivel nacional que va a generar un fondo de 10 millones de pesos para que las asociaciones puedan seguir trabajando, y sobre todo es para prevenir los problemas”.

De esta forma, en breve se lanza la ley para la atención de personas con daño renal, lo que seguirá a un trabajo de acopio de datos que permita llegar a quienes presentan el padecimiento: “En 2025 queremos garantizar un registro nominal completo de las personas que tienen problemas renales, vamos a crear la primera ley de atención y prevención del daño renal”, dijo.

Recordó que Jalisco fue el primer estado en atender de forma integral a los niños que presentan diabetes tipo 1 y a niños con cáncer, garantizando no sólo la atención médica, sino, incluso los traslados para que puedan tomar el tratamiento y salvar sus vidas: “400 familias que no pueden pagar el tratamiento que oscila entre cuatro y nueve mil pesos al mes, de esta forma estamos garantizando el tratamiento de forma integral y está en una ley; la batalla no termina ahí, hoy somos el único estado que sabe cuántos niños hay, dónde están, y esto nos obliga a crecer el apoyo, porque sabemos que no es una condición que sólo viven las infancias, por eso es que en campaña hicimos un compromiso, garantizar que la atención creciera, será una realidad, y vamos a atender a las personas hasta los 21 años a quienes tienen esta condición, vamos a garantizar por lo menos hasta los 21 años, y cómo, pues el presupuesto, se van a adicionar 10 millones más, habrá 28 millones más para garantizar el apoyo”.

Pero fue más allá y anunció el incremento de 10 millones de pesos más para seguir atendiendo a los niños con diabetes tipo 1, lo que permitirá que ahora, se puedan seguir dando el apoyo a quienes ya son mayores de edad: “Nuestra fuerza está en apoyar a las asociaciones que llevan años y años luchando por estas causas, y hoy les digo que junto con asistencia social, se darán 10 millones de pesos para las asociaciones que atienden problemas de diabetes tipo 1, Jalisco no sólo va a garantizar la atención a través de secretaría de salud, amos a adicionar dinero”.

Lo mismo aplicará para los pacientes con cáncer. “29 millones de pesos más para que se pueda atender a las personas con las quimioterapias y con todo lo que se requiere, estamos garantizando junto con la secretaría de asistencia social los fondos suficientes para que ninguna de las asociaciones deje de dar la batalla”.

Mónica Magaña dijo que el trabajo será conjunto entre instituciones del gobierno de Jalisco y asociaciones no gubernamentales que se dedican a la ayuda para quienes presentan dichas condiciones de salud.