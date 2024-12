Claudia Juárez Recibió el Premio Nacional de Periodismo Científico 2024

Egresada de CUGDL

El pasado 22 de noviembre, en el marco del VII Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia dio a conocer que la maestra en periodismo digital por la Universidad de Guadalajara (UdeG), Claudia Juárez Álvarez, ganó el Premio Nacional de Periodismo Científico (PNPC) en la categoría “Profesionales (Texto)”.

Dientes que matan fue publicado en el sitio Ciencia UNAM, en el que Juárez Álvarez colabora como periodista de ciencia. El reportaje se llevó el triunfo por cumplir con los requerimientos: fuentes fidedignas, evidencia científica, investigación profunda y narrar a manera de crónica relatos de pacientes que han padecido crisis de salud bucal en el sistema de salud mexicano.

“Me he dedicado más de 20 años al periodismo científico y me gusta experimentar diferentes formatos y narrativas, por eso cursé Periodismo digital en la UdeG, en la que para ingresar me surgió la inquietud de este tema; todos tenemos problemas bucales a lo largo de la vida, pero generalmente escuchamos que ir al dentista es muy caro”. dijo Juárez Álvarez.

La reportera considera que se deben visibilizar los desafíos que existen en materia de salud, el acceso desigual y la conformación del sistema sanitario en México; explicó que a lo largo de su carrera se ha dedicado a hablar de temas médicos en el sitio Ciencia UNAM, por lo que su objetivo es continuar aportando y desentrañando estos casos.

“La mayoría de las personas ven el periodismo de investigación como esas grandes historias de problemática social; desapariciones, violencias; temas de salud hay muy pocos, pero afortunadamente cada vez somos más los que nos especializamos en el periodismo científico de investigación”, subrayó la galardonada.

Adentrarse en la academia le ha permitido conocer mejor las fuentes de información, añadió, experimentar de mejor manera con los marcos teóricos y aplicarlo a reportajes de largo aliento que muestran diversidad de recursos y análisis.

Señaló que al encontrar la convocatoria para el Premio Nacional de Periodismo Científico 2024 se percató de que cumplía con los requisitos para concursar; su trabajo contaba con diversidad de fuentes, información fidedigna y verificable, tratamiento desde el periodismo científico, ser reportaje extenso y respetar los parámetros de investigación periodística.

“Estoy muy contenta porque la intención de la investigación periodística es visibilizar. El tema de las enfermedades bucales existe a nivel mundial, y al mostrarlo ayudó a que más lectores sean conscientes de las muertes que existen por esto; que hay discapacidades, que llegar sin dientes a la etapa adulta mayor no es normal; que con esto se siga investigando y tocando otras aristas”, abundó.

Sobre el crecimiento del periodismo científico en nuestro país, Juárez Álvarez dijo que “la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia ha logrado reunir al gremio y hacer redes nacionales y en el extranjero; sigue esta tendencia del periodismo colectivo, que es muy importante para impulsar la investigación periodística, mantenernos actualizados y aprender siempre”.