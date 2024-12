Aguascalientes Alcanzó Cifra Histórica de Personas Mayores de 15 Años que Terminaron su Primaria y Secundaria

Gobernadora Entrega Certificados

En 2024, alrededor de 10 mil 500 personas concluyeron algún nivel de educación básica, gracias a los programas del INEPJA.

Se superaron las metas propuestas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Tere Jiménez entregó 252 certificados de primaria y secundaria a personas mayores de 15 años.

Gracias a los esfuerzos que se han hecho durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez para abatir el rezago educativo en Aguascalientes, este año se alcanzó una cifra histórica de casi 10 mil 500 personas mayores de 15 años que aprendieron a leer y escribir, concluyeron su primaria o finalizaron su secundaria; estos datos permitieron superar las metas propuestas por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) para el 2024.

Al encabezar la entrega de 252 certificados de primaria y secundaria a personas mayores de 15 años, la gobernadora Tere Jiménez dijo que la actual administración estatal seguirá trabajando sin pausa para que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados del país con menor rezago educativo, de acuerdo a datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

“Queremos estar en primer lugar de los estados con menos rezago educativo y vamos a avanzar muy rápido, porque no importa la edad ni las circunstancias que enfrentamos, no hay límites, acuérdense que los sueños se construyen con mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, responsabilidad, voluntad y determinación, solo así se avanza; me siento muy orgullosa de ustedes”, les dijo la gobernadora a las y los graduados.

El director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, hizo un reconocimiento a la gobernadora Tere Jiménez por el impulso que da a la educación en Aguascalientes, gracias a lo cual, subrayó, esta entidad se ubica como el cuarto estado del país con menor rezago educativo.

“Quiero expresar mi agradecimiento a la gobernadora por todo el apoyo que ha dado para brindarle la oportunidad de estudiar a los que no saben leer y escribir, a los que no tuvieron la posibilidad de terminar su primaria o de terminar su secundaria. La gobernadora Tere Jiménez es una persona sensible, comprometida y convencida de que Aguascalientes tiene que avanzar a pasos agigantados para que los que se quedaron atrás puedan alcanzar a los que sí tuvieron la posibilidad de ir a la escuela”, destacó.

El director general del Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (INEPJA), Alejandro Monreal Dávila, informó que durante el 2024, un total de 10 mil 456 personas concluyeron algún nivel educativo a través de los programas del INEPJA; detalló que de esa cifra, 220 aprendieron a leer y escribir, tres mil 629 concluyeron la primaria y seis mil 607 terminaron la secundaria.

“Estos resultados reflejan el compromiso del gobierno estatal con la educación, como una herramienta esencial para el desarrollo integral de la ciudadanía, seguiremos fortaleciendo las oportunidades educativas en cada rincón del estado”, indicó.

A nombre de los graduados, Ma. del Rosario Esqueda Gallardo agradeció la oportunidad que se les brindó para concluir su primaria y secundaria, además de invitar a quienes aún no han terminado su educación básica a que participen en los programas del INEPJA.

Por su parte, Adriana Ríos Ortiz, quien es invidente, destacó que ella logró concluir su primaria gracias al uso del sistema Braille, por lo que invitó a las personas que enfrentan alguna discapacidad visual a que se acerquen al INEPJA para que puedan terminar su educación básica.

En el evento que se realizó en Palacio de Gobierno también estuvieron el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro; el director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso; Ma. Guadalupe García Arenas, directora general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes (CECyTEA); y Noé García Gómez, director de Educación Media Superior del IEA.