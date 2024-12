Morena: “Queremos un Gobierno Honesto”

“El Dinero Público no es una Extensión de su Patrimonio”

“Los Casos de Corrupción que les Preceden (en el Gobierno Estatal con MC), Demostraron que son Capaces de lo que sea Para Llevarse Dinero a sus Bolsillos”, Destaca la Presidente del Partido en Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Morena será vigilante de la administración de Jesús Pablo Lemus Navarro, destacó la presidente del partido en Jalisco, Érika Pérez.

“Desde Morena seremos críticos, estaremos vigilando y señalando cada que se equivoque, porque la confianza de las personas no es un cheque en blanco, porque queremos un gobierno humano y transparente”, destacó ayer en rueda de prensa en la sede estatal del partido.

Érika Pérez indicó que la esperanza del nuevo gobierno está muy por encima del papel que realizó Enrique Alfaro en la pasada administración, por lo que ahora, Lemus Navarro debe de hacer un mejor papel, y que tanto desde el partido como desde el Congreso, estarán atentos a todas las decisiones que se tomen, no para confrontar, sino para coadyuvar, aunque dijo que si es necesario, harán los señalamientos puntuales en el momento que se requiera.

En tanto, destacó que los perfiles de los colaboradores del gobernador deben ser los mejores, como lo merece el pueblo de Jalisco: “Que haga equipo, y para ello debe de apoyarse en los perfiles que integran su gabinete, confiar en ellos y realmente delegarles las funciones para las que fueron designados, queremos un gobernador que trate con propios y extraños, que sea capaz de trascender acuerdos de alto nivel, y algo muy puntual, queremos un gobierno honesto, y recordarle que el dinero público no es una extensión de su patrimonio para lograr un retiro a satisfacción”, dijo.

De igual forma, indicó que los recursos estatales serán vigilados de cerca también, y que esperan que con Lemus Navarro, no se repitan los casos de corrupción que caracterizaron a la administración de Enrique Alfaro Ramírez.

“Los casos de corrupción que les preceden, demostraron que son capaces de lo que sea para llevarse dinero a sus bolsillos, lo denigrante es ver al pueblo de Jalisco cada vez más sumido en la pobreza, porque no cuesta mentir, lo que cuesta son las consecuencias de lo que se construyó desde la deshonestidad, y queremos que cumpla con todas y cada una de sus propuestas de campaña, porque es bonito hablarlo, pero en los hechos es otra cosa (…) sus acciones definirán el futuro, que no solamente porque recorrió el estado en campaña diga que conoce Jalisco, aspirar el cargo no sólo es quererlo, sino conocer al estado”.

Finalmente, llamó a la tolerancia, pues dijo que algo que fue característico también de la pasada administración, fue la persecución de todos aquellos que no estaban de acuerdo con la manera en que se gobernaba.