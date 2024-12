¿Cómo Superar la Pérdida de los Padres con una Alegre Aceptación?

Presenta Rosemary Martínez “Adiós Papá, Adiós Mamá, en la FIL

El Libro es de los más Vendidos en Plataformas Internacionales Como Amazon

Por Rafael Hernández Guízar

¿Cómo superar la pérdida de los padres con una alegre aceptación? Es parte de lo que se responde a través del libro “Adiós Papá, Adiós Mamá”, de la escritora Rosemary Martínez.

En el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL), la escritora presentó su libro que se ha convertido en uno de los favoritos en ventas dentro de plataformas internacionales como Amazon, desplazando incluso grandes íconos de la literatura moderna como Harry Potter.

“Es un libro inspirado en los últimos 10 días de mis papás, separados por 10 días de distancia, y en esos 10 días, donde los estuve acompañando agarrada de la mano, aprendí que esa entrega, ayudarlos a bien morir, es un regalo de vida para nosotros, para el bienvivir”, dijo en entrevista exclusiva con Página 24.

“Cuando ese hueco lo llenas de amor y de entrega hacia ellos, de lo máximo que puedas para hacer ese momento de nacimiento a una siguiente vida, que hagas lo máximo por ellos, que no pienses en ti, que pienses en ellos, cómo puedes hacer esto mágico para ellos, cómo puedes hacer este momento significativo para ellos, para entregar en cuerpo, alma y voz a ellos, ¿sabes qué, cuando lo haces en entrega absoluta y amor, eso te llena a ti de una sensación de plenitud, de que hiciste lo máximo que estuvo en tus manos”, comentó.

-El duelo es lo más difícil, cuando se pierde a la madre o al padre, es dificilísimo entender que ya no están.

-Sí, pero primero, es la aceptación, aceptar que ya no están, que se van a morir, es decir, es ley de vida, sabemos que se van a morir en un momento y no hay nada que garantice que nosotros no vamos a morir antes que ellos; es importante aceptar que todos vamos a morir, que los papás se pueden morir en cualquier momento y tenemos que hacer un corte de caja, ahora, en vida, de pedir perdón, de dar gracias, de darlo hoy, cuando ya se fueron cuesta más trabajo, pero cuando están en vida es el momento de dar gracias, de pedir perdón, eso sana en el alma muchas cosas, y cuando fallecen, hay algo que existe sí o sí, y va a doler porque los amamos, vamos a tener que reinventar nuestra relación cuando ya no estén, pero los vas a poder sentir más plenos.

Rosemary Martínez, destacó que, si bien el duelo es uno de los grandes retos cuando se llega a la pérdida de un ser amado, este debe ser llevado con amor para que entonces, el sufrimiento no sea lo que nos carcoma, una de las premisas básicas de este gran libro.

“Lo que podemos evitar con esta entrega, y lo que apuesto en este libro, es que lo que es opcional es el sufrimiento, pensar que se nos fue y que no hicimos algo, eso lo podemos arreglar antes de que se vayan”, agregó la escritora.

“El sufrimiento se puede reducir muchísimo, al nivel de tu entrega, de tu perdón, de tu agradecimiento”.

Rescatar a la familia

Rosemary deja también un gran mensaje en su obra, el rescate de la familia y los valores básicos que nos forman como sociedad.

“Adiós Papá, Adiós Mamá”, ofrece a los lectores no sólo una guía para superar el duelo ante la pérdida de un ser amado, es también un llamado al rescate de la célula más importante, la que genera una sociedad sana y armoniosa, la familia.

“Este libro es una apuesta a eso, es volver a los básicos, al amor, al agradecimiento, a lo fácil que es volver a integrar a una familia, porque en este libro también hablo de qué pasa cuando tu héroe de la familia, el que fue tu soporte de toda la vida, ahora empieza a ser demente, se le va la fuerza, y de ser tu papá o tu mamá se convierte en tu hija, y cómo haces para no reprocharle que ya no es el que ayudaba, sino que tú eres quien ayuda, este cambio de rol, donde te vuelves en el papijo o la mamija, la mente se acaba y uno tiene que apoyar y cuando haces eso en conciencia sabes cómo hacerlo, es parte de lo que señala este libro, es una guía de cómo poder hacerlo”.

La escritora remata en su obra con una enrome reflexión: “La última lección que nos dan nuestros padres es aprender a morir”, algo con lo que no sólo hace un homenaje a la vida de sus padres y de quienes leen su obra, sino, que pretende también educar a las nuevas generaciones y sembrar en los hijos el respeto y el amor por la familia.