Caricaturista Darío Castillejos es Homenajeado con “La Catrina”

Rius, Trino y Quino Recibieron Esta Distinción en Años Anteriores

El Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH), que forma parte de las actividades de la 38 Feria Internacional del Libro de Guadalajara, homenajeó en esta ocasión al caricaturista oaxaqueño Darío Castillejos con el reconocimiento de caricatura “La Catrina”, mismo que se le ha dado a caricaturistas de talla internacional y nacional como Rius, Trino y Quino, en ediciones anteriores.

La Directora de la FIL, Marisol Schulz Manaut, agradeció la participación de los asistentes, así como el arduo trabajo que Darío ha dado al público por medio de sus diversas publicaciones en periódicos nacionales y extranjeros.

“El caricaturista y la cultura mexicana han ido de la mano desde sus inicios, convirtiéndose en un megáfono para enaltecer las causas sociales. Para la FIL es importante compartir esta labor, puesto que somos partidarios de la libertad de expresión en todos sus formatos. Cada trazo nos invita a cuestionarnos tal como si fuera un tratado filosófico; sin embargo, esto aborda temáticas de la vida diaria, mientras ésta continúa”, dijo.

El Rector del CUAAD, doctor Francisco Javier González Madariaga, dio un vistazo a la vida del homenajeado, lo felicitó por su talento y su esmero por convertirse en el caricaturista que ahora es, aun cuando tenía varias cosas en su contra; por ejemplo, el no apoyo de su padre, quien deseaba que él se convirtiera en un abogado.

Pero esa desobediencia y convicción, la cual ha demostrado una y otra vez a través de sus obras, lo han hecho acreedor de diferentes premios, entre los que destacan el Premio Estatal de Periodismo e Información Benito Juárez García, en diversas ocasiones; el Premio Nacional de Comunicación José Pagés Llergo en 2005 y ahora el Homenaje “La Catrina”.

Tras estos mensajes, fue proyectado un video con la trayectoria del artista, sus maestros, nombrando a Rius y a Francisco Toledo; sus aspiraciones en la pintura, sus inicios dibujando para sus amigos del barrio, así como su paso por la Facultad de Derecho que, poco a poco, lo fueron llevando a seguir su verdadera pasión, la caricatura.

“Quiero hablar sobre apuestas y sueños. Dicen que lo importante no es hacer la apuesta, sino mantenerla. Y para mí, el oficio de caricaturista siempre ha sido una apuesta, yo me hice la promesa de que sería dibujante, todo lo que soñaba y que me era imposible realizar a corto plazo se volvía realidad a través del dibujo. Todo, dibujado, se veía mejor, incluso, las situaciones más difíciles en casa. Mi padre tenía otras apuestas para mí, como convertirme en un exitoso abogado. Yo le comuniqué mi deseo de ser artista, decisión que no fue apoyada. Pude hacer de trazos mi pasión y dibujar entre papeles y libros. La caricatura me ha permitido conocer gente que se ha convertido en mi inspiración y mantienen conmigo la crítica al poder”, contó Darío Castillejos a la audiencia.

Aprovechó para agradecer a su madre y a su esposa, quienes se convirtieron en las aliadas de su pasión y compromiso por la caricatura política y crítica, aun cuando eso significaba perder empleos o el rechazo de algunas personas.

Entre aplausos, Castillejos recibió “La Catrina”, una escultura de bronce que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés (libre versión de la célebre Catrina creada originalmente por José Guadalupe Posada), además de un reconocimiento, el cual le fue entregado por el Presidente de la FIL, maestro José Trinidad Padilla López.