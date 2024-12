En “Veremos”, Cambio de Partido de Legisladores de Hagamos

En el Congreso del Estado

Enrique Velázquez Dice que en su Fracción no es Oficialía de Partes de Nadie

Por Rafael Hernández Guízar

Los diputados del partido Hagamos no descartan la posibilidad de cambiarse de partido, así lo dejó en claro ayer el coordinador de la fracción, Tonatiuh Bravo Padilla.

Ante la posibilidad de que en un futuro el partido Hagamos reciba un ofrecimiento de Morena –por ejemplo- para que se unan a esa fracción, Bravo Padilla prefirió no asegurar si terminarían la legislatura como representantes del partido Hagamos.

“Nosotros participamos en una gran coalición, es el voto de los electores lo que nos trajo aquí y nosotros vamos a cumplir, lo que pueda pasar en un futuro en relación a nosotros, lo que te digo es que seguimos siendo parte de una coalición, ya no es electoral, pero sí tiene una gran cantidad de programas, pueden observar y va a ser coincidente la agenda con la de los otros grupos parlamentarios, nosotros incentivaremos continuar trabajando en esa agenda”, dijo.

Al ser cuestionado de nuevo sobre si se cambiaría él o no, soltó: “Vamos a ver”.

Destacó que la decisión de seguir en el partido es de cada uno de los miembros de su partido; son tres diputados los que integran este grupo parlamentario, entre ellos Enrique Velázquez quien es ya tres veces diputado por diferentes partidos.

Por su parte, Enrique Velázquez, destacó que en el Congreso del Estado y concretamente en su fracción, no son oficialía de partes de nadie, esto, ante la manera en la que los diputados de Morena han estado dando seguimiento a cada una de las propuestas que llegan por parte de la federación.

Sin embargo, fue claro en señalar que los planteamientos que se hicieron en campaña dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la que participaron ellos como candidatos y como partido, se cumplirán, y que no hay ni engaños ni sorpresas, sino que, se estarán respetando los mismos.

“A nadie se le engañó, en las campañas se fueron planteando esas reformas, a nadie se le dijo (otra cosa) lo que está pasando en el Congreso de la Unión es por lo que la gente votó (…) Puedo hablar en el tema de Jalisco, esta es mi tercera legislatura, antes no se movía nada en Jalisco, se sesionaba a la hora que nos decían enfrente, llegaba una iniciativa a las nueve de la mañana y a las 11 estaba aprobada, la agenda de los diputados paso a segundo término”.

Fiscal fuerte e íntegro

Los diputados se pronunciaron también en torno al nombramiento del próximo fiscal general; indicaron que si hoy viernes se hace el planteamiento por parte del gobernador electo Pablo Lemus Navarro, se le dará entrada al mismo, y se analizarán los perfiles que se propongan.

“Nosotros queremos señalar que sea algo que se discuta, necesitamos ponernos rápido en un buen perfil en temas de procuración de justicia, para que Jalisco pueda no sólo reducir índices, Jalisco no puede ser un lugar donde hay fosas en todo el estado (…) No es cualquier chamba, se requiere de mucha inteligencia y sobre todo un plan, por eso es importante que se presente un plan”, dijo Enrique Velázquez.

Finalmente, el coordinador de los diputados de Hagamos, Tonatiuh Bravo Padilla, indicó que el que llegue al cargo, debe de tener muchas características específicas, debe de ser alguien cercano a la población y, además, que tenga la capacidad de investigar a fondo en todo el estado y coordinarse con la federación.

“Queremos un fiscal general que no sea sordo a las protestas y a las demandas de la población, no podemos querer un fiscal que no escuche a las familias de los desaparecidos, que no se meta a los temas que está señalando la ciudadanía, queremos un fiscal que se coordine con la federación, se necesita una interacción correcta entre lo local y lo federal, no queremos un pleito que vaya a traerle a Jalisco un aislamiento que es lo que le ha pasado en los últimos años y que ha costado muy caro en seguridad al estado, queremos un fiscal que entienda que tiene que cubrir todo Jalisco, no sólo la zona metropolitana de Guadalajara”, finalizó.