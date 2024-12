Señalan Abusos en Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE

Enfermeras y Adultos Mayores Protestaron frente al Nosocomio

Manifestantes dicen que por “Errores” en Medicina del Trabajo Pierden Incapacidades y Paulatinamente sus Empleos en la Administración Pública Federal

Por Rafael Hernández Guízar

Un grupo de enfermos y adultos mayores se manifestó ayer en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE, denunciaron abusos de autoridad por parte de Medicina del Trabajo.

A decir de los manifestantes, es constante que, dentro de esta área del hospital, se cometan errores que, en muchos casos, les hacen perder las incapacidades y paulatinamente sus empleos en la administración pública federal.

“Estamos un grupo de pacientes que no podemos tener nuestros dictámenes médicos, porque sufrimos algún accidente de trabajo, un riesgo de trabajo, otros porque tienen enfermedad general y tenemos años haciendo el trámite y no nos dictaminación. Medicina del Trabajo nos está obstaculizando al perder nuestros estudios, al demorar los tiempos y luego nos dicen que los estudios ya vencieron y que se tienen que hacer otros, entonces, esto está alargándose. Tenemos muchos compañeros que han sido dados de baja de sus trabajos porque ya no se les están dando licencias médicas, aunque es su derecho, nada más hay un doctor, Alejandro Lomelí García, el que nos está apoyando”, denunció Maribel Bobadilla Gómez, una de las pacientes inconformes que se manifestó el día de ayer en este hospital, ubicado en la cabecera municipal de Zapopan.

Y es que, a decir de los manifestantes, no hay autoridad dentro del hospital que resuelva a favor de las personas, se vive un ambiente tenso en el que por negligencias de quienes están en el área de Medicina del Trabajo, se llega a despidos de las personas por lo mal llevados que son sus casos.

Sin embargo, hay un doctor en este sitio que sí les ha ayudado, pero por hacer esa labor, ya lo han querido sancionar, es más, han tratado desde la dirección general, de correrlo y ya lograron separarlo del cargo, aseguran los inconformes.

“Este doctor por estarnos apoyando ha sufrido de hostigamiento laboral y acoso, tan es así que le pusieron una denuncia y acaba de recibir una sanción de 30 días para que se le retire de su trabajo y no va a ganar nada, es algo muy injusto que, si es el único médico que nos está apoyando, lo traten de esa forma. Ya pusimos denuncias en el órgano interno de control de aquí de Jalisco y no hay respuesta y casualmente el caso del doctor ya salió, se sancionó rápido y en todas nuestras quejas no hay respuesta”, criticó la manifestante.

Esta fue una más de las manifestaciones que a lo largo de los últimos cuatro meses se han realizado para exigir al gobierno federal que tome parte en el asunto y dejen de tratar mal a los usuarios y derechohabientes. También exigen que haya una auditoría a las diversas áreas del nosocomio, en donde no trabajan.