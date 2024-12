“Este Gobierno de Guadalajara es la Peor Versión de MC”

Verónica Delgadillo Fomenta “Predialazo” y Mega Deuda

“Todo Esto lo Hacen con el fin de Empinarnos a los Tapatíos y a las Tapatías”, Criticó el Regidor de Morena José María “Chema” Martínez

Por Rafael Hernández Guízar

En sólo dos meses de gobierno, el Ayuntamiento de Guadalajara ha mostrado que está contra la población, sentenció ayer el partido Morena.

José María “Chema” Martínez, el coordinador de la fracción de Morena en el ayuntamiento tapatío, arremetió contra la administración a cargo de la presidente Verónica Delgadillo (MC), tras resaltar que en los 60 días de su gobierno, la alcaldesa ha permitido y fomentado los incrementos en los pagos de impuestos, incluso, la contratación de un crédito que aumentó la deuda pública a dos mil millones de pesos.

“Amigos tapatíos, este gobierno de Guadalajara que recién inicia, es la peor versión de Movimiento Ciudadano, vienen con todo el cinismo y la sinvergüensés de ir en contra del interés de las mujeres y los hombres que más lo necesitan. Ya aplicaron en lo que va de su gobierno el predialazo, incrementaron las tarifas del predial para tener más lana en sus bolsillos, ya nos metieron el tarifazo, incrementaron lo que pagamos por el agua, y hoy, nos metieron un camionazo”, criticó el morenista a través de un video difundido en sus redes sociales.

En su perfil oficial de la red social Facebook, fue categórico y dijo que lo que ha hecho la administración de Movimiento Ciudadano es “empinar” a los tapatíos con una mayor carga fiscal.

“Todo esto lo hacen con el fin de empinarnos a los tapatíos y a las tapatías porque no tienen corrección, estas personas son cínicas y sinvergüenzas, por más frasecillas chuscas que han usado tanto en campaña como hoy para justificar esta sinvergüensés, y no vamos a permitirlo en Morena, porque lo tenemos claro, que no vamos a permitir nada que vaya en contra del pueblo, porque el pueblo es nuestro único y mejor aliado, en Morena tenemos claro que con el pueblo todo, y sin el pueblo nada, y nosotros haremos uso de esa voz, de la voz del pueblo para combatir la corrupción, el abuso y el negocio de unos cuantos que pretende Movimiento Ciudadano”.

Chema Martínez dijo que si en dos meses se han permitido este tipo de incrementos, lo que podría estar planeado para los ciudadanos podría ser peor para los próximos tres años: “Y todos los negocios van encaminados a que desde la jefatura de oficina se están gestando todavía más negocios en contra de los tapatíos, les pido que estemos alertas y en pie de lucha, vamos a dar la batalla, porque aquí en Guadalajara nadie se raja, y nadie se vende”.

Chema Martínez recordó que desde la coordinación de los regidores morenistas, estará vigilante de cualquier posible acto de corrupción de los emecistas para denunciarlo ante la opinión pública.