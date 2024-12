Emecistas Llevan Deuda Tapatía a 2 mil mdp

Contratarán 300 mdp Para Comprar 160 Camiones de Basura

Propuesta de Empréstito Representa una Carga Innecesaria Para los Tapatíos: Chema Martínez; El Plan de Verónica Delgadillo Para Arrendamiento de Camiones se fue a la Basura

Por Rafael Hernández Guízar

La deuda del municipio de Guadalajara ya llegó a los dos mil millones de pesos, denunció ayer el regidor del partido Morena, José María Chema Martínez.

El ex diputado local indicó que el actual gobierno de Guadalajara es “de simulación” y que engaña a los ciudadanos por la discusión que se ha dado en el municipio para la adquisición de 160 camiones recolectores de basura, algo que se traduce en 300 millones de deuda pública para el gobierno de esta ciudad capital.

“Un modelo desatinado y un negocio a costa de los ciudadanos (…) El pueblo no es tonto. No vamos a caer en el juego de si estamos con Caabsa o en contra de Caabsa. Este gobierno de simulación está endeudando más al municipio, llevándonos a más de dos mil millones de pesos de deuda acumulada”, criticó el morenista.

Chema Martínez denunció que la propuesta carece de una planeación adecuada y representa una carga innecesaria para los tapatíos; agregó que la administración actual intenta justificar este endeudamiento tras el colapso de un acuerdo previo con una empresa de arrendamiento, dejando en evidencia una presunta falta de transparencia.

Asimismo, destacó que esta falta de planeación afecta principalmente a las zonas más vulnerables de la ciudad, como Miravalle, Santa Cecilia y Balcones.

“No se trata del servicio de basura, se trata de negocios privados frustrados que hoy intentan replantear a costa del bolsillo de los tapatíos”.

Durante la discusión en el cabildo, José María Martínez se refirió al endeudamiento, supuestamente justificado para cubrir remanentes y programas operativos de organismos públicos descentralizados (OPD’S) donde, dijo, se revela un manejo poco claro de los recursos.

Según el regidor, las justificaciones presentadas son una muestra de la improvisación y la falta de planeación que caracterizan a esta administración emecista encabezada por Verónica Delgadillo.

“El síndico dice que preferimos ser ineficientes antes que eficaces para evitar problemas con la auditoría. Esto refleja un gobierno que no tiene visión de ciudad, no tiene capacidad de ejercicio y no es eficiente en su administración. Esto es grave para las tapatías y los tapatíos”.

También criticó lo que considera un manejo discrecional de los recursos públicos, donde los remanentes de los OPD’S son retirados arbitrariamente para ser redirigidos sin una planeación clara. Esto, según el regidor, no solo va en contra de la disciplina financiera establecida por la federación y el estado de Jalisco, sino que además abre la puerta a posibles irregularidades: “El discurso oficial distorsiona la realidad al justificar recortes bajo el pretexto de ajustes financieros, pero la verdad es que esto termina siendo una estrategia para que los recursos sean manejados discrecionalmente por el tesorero. Es una simulación que afecta directamente a los servicios y expectativas de los ciudadanos”.

El regidor señaló que estas decisiones afectan principalmente a las familias tapatías, quienes confían en que el gobierno utilice los recursos para mejorar las condiciones de vida en la ciudad: “Este gobierno, en lugar de solucionar los problemas, genera más incertidumbre al priorizar intereses particulares sobre el bienestar colectivo. Las tapatías y los tapatíos no merecen esto”.

La deuda propuesta por el ayuntamiento de Guadalajara, sumada a las críticas sobre la falta de transparencia y eficiencia en el manejo de recursos, refleja un problema mayor en la gestión municipal. Mientras las discusiones en el cabildo continúan, la ciudadanía espera que el gobierno actúe con responsabilidad y priorice soluciones que garanticen estabilidad financiera y beneficios reales para la población.

La postura de Chema Martínez resalta la urgencia de replantear las políticas públicas en Guadalajara, buscando mayor claridad y compromiso para enfrentar los retos que enfrenta la ciudad.

Cabe señalar que la gestión de residuos en Guadalajara ha sido objeto de controversias durante años, marcada por concesiones privadas cuestionadas y falta de infraestructura adecuada. Con este modelo de adquisición de camiones propios, se advierte que la propuesta actual pone en riesgo la estabilidad financiera del municipio sin garantizar una solución sostenible en la recolección y disposición final de la basura en Guadalajara.