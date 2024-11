Señalan Tráfico de Influencias en Ayuntamiento Tapatío

En el Andador Pedro Loza

Pese a Clausuras Realizan Reparaciones en Fincas, Aseguran Vecinos y Comerciantes de la Zona

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos y comerciantes del centro de Guadalajara arremetieron de nueva cuenta contra el ayuntamiento, destacaron que hay un posible tráfico de influencias a favor de particulares.

Aseguran que en el andador Pedro Loza se realizan reparaciones en fincas donde ya se hicieron clausuras por parte del mismo ayuntamiento, concretamente, en la pasada administración, pero que, pese a los sellos de clausura, se sigue trabajando, sin anuncio alguno, ni siquiera con los requisitos mínimos de ley o si quiera el aval del INAH al tratarse de casas con valor histórico.

“Preferimos tener anonimato porque hay gente hasta con guaruras, es gente que se ve medio rara y están haciendo atropellos contra vecinos y comerciantes de aquí de la zona, son varias casas y algunas de ellas ni siquiera tienen nomenclatura, y yo hago un llamado enérgico a la presidenta Verónica Delgadillo, qué no hay instrumentos, inspectores que vengan a clausurar. La primera casa está en Liceo al cruce con Juan Manuel, no tienen ni permiso de obras públicas, ni nada, hacen lo que les da la gana, hacen modificaciones para las que no tienen permiso”, dijo uno de los vecinos quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

Y siguió: “La segunda casa es la que está en Pedro Loza, al cruce con San Felipe, son los mismos trabajadores y trabajan en las tardes y en las noches, sin permiso también, con todas las de fregar la ley hacen lo que quieren, y pareciera que en el ayuntamiento no hay ley, esas casas siguen operando; la otra casa está en Pedo Loza y Reforma, pero ahí llegan los trabajadores y quitan y ponen los sellos de clausura para poder entrar y salir, y reitero, no tienen ningún permiso. Qué está pasando, sabemos que está una persona de apellidos Ascencio Tene”.

Resaltó el entrevistado que se trata de gente que, al parecer, tiene el apoyo por parte de la administración municipal, según acusó, ya que los trabajos se hacen en momentos en los que no están operando las oficinas de Inspección y Vigilancia, y pese a los muchos reportes que se han hecho para que haya una supervisión por parte de la autoridad, no hay respuesta alguna.

“Sabemos que están quedándose con casas en el centro, que llegan y pagan tres meses de arrendamiento por adelantado y se las están quedando y no es justo que esto esté pasando; sabemos que es gente que estuvo trabajado con el finado gobernador Aristóteles Sandoval, y que estuvieron trabajando en la administración de Arturo Zamora en Zapopan, cuando fue presidente municipal”, relató el hombre.

En contraste, el vecino entrevistado dijo que a ellos, es decir, a los demás avecindados, por cualquier tipo de modificación, así sea la pintura de la fachada, les piden muchos requisitos y en caso de no contar con alguno, simplemente les clausuran la obra y les cobran multas bastante caras para permitirles seguir laborando.