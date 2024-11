“Debemos Cerrar Filas Como País” Ante Trump

T-MEC

Su Manera de Hacer Política es “Golpear y Luego Negociar”, Señala José Medina Mora, Líder Nacional de la Coparmex

Por Rafael Hernández Guízar

José Medina Mora, líder nacional de la Coparmex, aseguró que la estrategia de Donald Trump para hacer amagues a México amenazando con sacarlo del T-Mec responde a la manera de hacer política del presidente electo de la unión americana: “Golpear y luego negociar”.

“Será una negociación difícil, pero debemos cerrar filas como país. El T-MEC es lo que nos conviene a México, pero también beneficia a Estados Unidos y a Canadá. Con esa convicción, debemos negociar adecuadamente por el bien del país”.

Advirtió que para atraer inversiones al país, es esencial resolver problemas como la incertidumbre jurídica, la inseguridad pública y la disponibilidad de energía limpia e infraestructura adecuada.

Subrayó que pese a todo lo que sucede en el país, el panorama para la economía y finanzas de México ofrece muchas oportunidades, como la relocalización de empresas, por lo que animó a los empresarios mexicanos a centrarse en evaluar proyectos de inversión y maximizar las oportunidades disponibles.

“Hay grandes oportunidades en México. Si no las aprovechas, lo hará una empresa extranjera”.

Medina Mora se refirió también a la situación del poder que se vive con el actual régimen debido a la sobre representación del partido Morena en el Congreso de la Unión, advirtió que si bien no es una dictadura la que se vive, “si nos descuidamos podemos ir hacia allá”.

“No podemos permitir que esto se convierta en una dictadura. Sí hay una concentración de poder, pero todavía hay grados de libertad que tenemos que defender”.

Finalmente, celebró que Jalisco haya puesto sobre la mesa la revisión al pacto fiscal, ya que dijo, “se tiene que lograr un trato más justo y equitativo para la entidad.

“Desde luego siendo parte de una federación, es lógico que los estados que generan más como Jalisco, lo aporten para los estados que generan menos. Pero antes al menos había una bolsa en donde los estados y municipios podían ir a presentar proyectos y entonces se autorizaba. El hecho simplemente de poner sobre la mesa el tema del pacto fiscal abre la discusión. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, no es un tema rápido, pero sí nos permite pelear con Jalisco que haya un trato justo”.

Lo declarado por el líder empresarial, es parte de las conferencias desarrolladas por la Catedra Guillermo Cosío Vidaurri que se desarrollan en la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y que ha llevado a personajes como ministros de la corte y líderes de opinión para analizar el acontecer de la vida pública del país.