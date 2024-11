Proponen que Gobernadores no Usen Fondos de Pensiones

Morena: “Para que Dejen de Estar Saqueando”

En los Últimos Tres Sexenios en Jalisco se Desviaron 3 mil 98 mdp de los Pensionados y Jubilados Para Invertir en Desarrollos Inmobiliarios, Criticó el Senador Carlos Lomelí

Por Rafael Hernández Guízar

Desde el Senado de la República pretenden amarrar las manos a los gobernadores para no tomar un solo peso de las pensiones de las personas, anunció el partido Morena.

De visita en Guadalajara, el senador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños, anunció ayer en rueda de prensa que presentó una iniciativa para que los gobernadores no puedan tomar ni un peso de los fondos de pensiones, haciendo énfasis en que hay casos preocupantes como el de Jalisco, pues dijo en los últimos tres sexenios se desviaron tres mil 98 millones de pesos de los pensionados y jubilados para invertir en desarrollos inmobiliarios.

“Díganme si esta iniciativa debe sí o sí pasar por la Cámara de la Diputados y ser aprobada (…) Esa iniciativa de portabilidad de la seguridad social es muy importante para los trabajadores, pero igual de importante es que se le amarren las manos a los gobernadores para que dejen de estar saqueando las cajas de pensiones de los estados”.

Resaltó que, en Jalisco, fueron los ex gobernadores Emilio González Márquez y Jorge Aristóteles Sandoval, así como el todavía gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quienes hicieron uso del dinero de los trabajadores depositado en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), para invertir en proyectos que no sólo no fueron redituables, sino que, además, se llegó a tener un desfalco al grado de que la Fiscalía General del Estado llevó a prisión a dos ex titulares del Ipjeal.

La iniciativa se denomina “portabilidad en seguridad social”, y pretende que se ponga candados al uso de los recursos como una “caja” de la que se puede disponer por las administraciones en las 32 entidades federativas para usarlos a discreción de quien gobierne, o bien, para proyectos que no garanticen el retorno del dinero para el pago puntual de las pensiones de los que por años prestaron sus servicios al Poder Ejecutivo Estatal.

La propuesta tiene también la finalidad de que en todo el país, sea un solo organismo el que coordine esto ante los 18 millones de adultos mayores que están próximos a tramitar sus jubilaciones.