Glosa “es una Pérdida de Tiempo”

PRI Propone que el Ejercicio se Vincule al Presupuesto

Iniciativa Plantea Examinar con Cada Titular de Secretaría los Resultados de Cada año Ante las Comisiones Legislativas

Por Rafael Hernández Guízar

Diputados de la fracción del PRI pretenden una medicación al formato de la glosa del informe de gobierno, la intención es examinar con cada funcionario estatal los resultados de cada año en el gobierno del estado para aprobar el presupuesto de egresos.

La diputada María del Refugio Camarena Jauregui indicó que el ejercicio de la glosa como se desarrolla hoy en día es una pérdida de tiempo, pues no sólo no acuden los titulares de las secretarías del gobierno del estado, sino que, además, ni siquiera hay manera de debatir al no estar de acuerdo con lo que se presume como resultados de la administración estatal.

“Fue una pérdida de tiempo (…) Por eso hoy acabamos de presentar una iniciativa para el nuevo formato de la glosa, de cómo esperamos que sea en el 2025”, dijo ayer en rueda de prensa en la que estuvo presente Página 24.

Y agregó: “Que los funcionarios se presenten uno a uno, pero no ante todos los diputados, sino, frente a los diputados de las comisiones legislativas, que sea del tema que conoce, por eso consideramos que esta es una propuesta elemental porque se hará un análisis real, técnico y respetuoso. En lugar de restringir a una o dos rondas, la discusión se podrá extender al debate, además la sociedad civil podrá participar (…) Podrán participar no sólo los que son amigos (las asociaciones amigas) del gobierno”.

Según la iniciativa presentada por los diputados del partido Revolucionario Institucional, de las entrevistas que se tenga con cada uno de los funcionarios estatales, habrá un análisis para la aprobación del presupuesto de egresos de cada año, lo que sería en términos prácticos, una aprobación o desecamiento del presupuesto según resultados reales.

“Proponemos una segunda etapa (en el ejercicio de la glosa de gobierno), en la que los funcionarios comparezcan, pero frente al pleno del Congreso, y antes de comenzar, el funcionario tendrá que protestar conducirse con verdad, cada grupo parlamentario, podrá hacer sus preguntas concretas que deberán ser respondidas en lo inmediato, habrá réplica (…) Las comisiones podrán hacer propuestas concretas respecto del presupuesto y se presentarán al Ejecutivo para que diga si las acepta o no”.

Con la iniciativa, habría aparejadas posibles sanciones para los funcionarios que no acudan a las entrevistas, además, se prevé también que haya participación real y activa de la sociedad civil.

“Comentaban que tenían otros compromisos, ustedes vieron el viernes pasado, el fiscal no estuvo presente, llegó al final como 15 minutos y no contestó ninguna pregunta, creo que fue la meza donde hubo más debate, y ustedes saben que el grupo parlamentario del PRI fue muy concreto en sus intervenciones (…) A qué le tienen miedo, aquí en la glosa ha sido un espacio donde no tenemos respuestas, ha sido un espacio donde ellos dicen lo que quieren”.

De ser aprobada dicha propuesta, se reformarían los artículos 201, 202 y 203 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, y las opiniones de los diputados serían vinculantes para la integración del presupuesto de egresos del gobierno del estado de Jalisco año con año.