Gobierno de Alfaro se Lava las Manos por Crisis de Dengue

Fernando Petersen no da la Cara en Glosa

Se Justifican: si la Entidad Ocupa el Primer Lugar en el País por Casos de Dengue, es por la Detección Oportuna

Por Rafael Hernández Guízar

Durante la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, la directora general de salud pública de Jalisco, Gabriela Mena, quien acudió en representación de Fernando Petersen Aranguren, el titular de la Secretaría de Salud, justificó el pobre desempeño del gobierno ante la crisis de salud que se vive en la entidad por dengue, dijo que si la entidad ocupa el primer lugar en el país por casos de dengue, es por la detección oportuna que se ha realizado, ya que se han diagnosticado de forma adecuada y se han tratado a tiempo.

“Que le pasa a Jalisco, como bien lo comentan, estamos en el primer lugar, pero acá tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que busca los casos, se identifica, muestrea, por supuesto los confirma, nosotros, haciendo la misma comparativa, no es una situación que solamente tenga Jalisco y con el nacional, con el internacional. Se hubiera complicado más si no se hubiera actuado desde el día número uno”, dijo la funcionaria ante la ausencia de Fernando Petersen Aranguren, que no dio la cara durante la glosa.

Gabriela Mena dijo que, en efecto, se cuenta con 17 mil casos acumulados en lo que va del año, de los que sólo se han producido 26 defunciones.

Critican a Alfaro por Crisis de Dengue

Cuestionamientos arteros se vertieron ayer por diputados en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

Diputados de los partidos de oposición al régimen que encabeza el emecista Alfaro Ramírez, arremetieron en contra de su gobierno, sobre todo en materia de salud, donde se cuestionó fuertemente el nada honroso primer lugar que ocupa Jalisco a escala nacional en casos de dengue.

“Espero que, en efecto, exista una correcta detención de los casos de dengue en Jalisco, porque somos el estado número uno de la república en casos probables de dengue con 17 mil 710 casos”, sentenció la diputada del partido Verde Ecologista de México (PVEM) Yussara Canales.

Al tiempo, cuestionó a la Secretaría de Salud a cargo de Fernando Petersen Aranguren, quien dicho sea de paso no acudió a dicha glosa, la legisladora preguntó cómo es que Jalisco tiene tantos casos de este padecimiento mientras que otras entidades federativas tienen cifras sumamente bajas en el contagio del dengue.

“Por qué existen lugares en nuestra República Mexicana con cifras muy bajas, o cifras nulas en casos de dengue como lo es la Ciudad de México y Tlaxcala, que ambos cuentan con cero casos, o Baja California, que cuenta con ocho casos, o nuestro estado vecino Zacatecas, con 125 casos; qué nos diferencia a nuestro estado de los otros mencionados. Hemos visto en redes sociales y en algunas notas periodísticas que en algunos centros de salud existe insuficiencia de camas”, indicó la diputada del PVEM.

En otro orden de ideas, la diputada destacó que es necesario que se instalen módulos de salud mental en las estaciones del tren ligero, esto, para poder dar una atención a personas en crisis, no sólo por aquellos que han tratado de quitarse la vida lanzándose a las vías del tren, sino por casos como el ocurrido en Ciudad de México donde una persona atacó a puñaladas a las personas que se encontraban esperando el servicio de transporte Metro.

“A mi pregunta es que no los han instalado, sin duda celebro que se hagan cursos de primeros auxilios, difusión de videos psicoeducativos, enhorabuena por eso, pero esos no son módulos de atención psicológica, y espero de todo corazón que no tengamos que llegar a tragedias como la sucedida en Ciudad de México, donde un individuo atacó con un cuchillo a cuatro personas, ojalá que no tenga que suceder esta crisis para que tengan que instalar dichos módulos de salud mental”.

Yussara Canales, indicó que debe apostarse fuertemente a la salud mental en la entidad.