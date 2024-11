Quieren que El Congreso Audite Nuevamente a Municipios

Propondrán Regresar Facultades al Legislativo Para Revisar Cuentas Públicas

Alberto Alfaro: “Tenemos la Gran Oportunidad de Combatir la Corrupción”

Por Rafael Hernández Guízar

Alberto Alfaro, diputado local por Morena, advirtió que buscará que regresen las facultades al Congreso del Estado para revisar las cuentas públicas de los municipios.

Y es que según lo señaló ayer en rueda de prensa en la que estuvo presente Página 24, el diputado recién nombrado como presidente de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, debe ser el Congreso estatal el que revise las cuentas públicas de los municipios ya que de esa manera habría oportunidad de evitar que se dilapiden los recursos públicos, además, dijo, se evitarían los actos de corrupción: “Al presidir la comisión tenemos la gran oportunidad de combatir la corrupción que tanto mal le ha hecho a nuestro estado, quiero decirle a las personas que confiaron en mí que no vamos a fallar, por eso me comprometo a implementar acciones para eliminar las malas prácticas, realizar un análisis profundo a la administración actual respecto a la Auditoria Superior, y endurecer las sanciones a quienes se roben el dinero de las personas”.

Y es que dichas facultades le fueron retiradas al Congreso Estatal y es ahora la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) la que revisa dichos gastos, algo que según el diputado, no sólo no es suficiente, sino que además, no permite que haya una fiscalización a fondo.

“Queremos ser muy contundentes en la comisión que nos dieron, la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. No vamos a ver colores y decirles que queremos presentar una iniciativa para regresarle todas las facultades aquí al Legislativo”, agregó.

Dicha iniciativa según destacó el morenista, será presentada a inicios de año, con lo cual, espera que las diferentes bancadas puedan revisar los gastos de los dineros de los municipios.

En otro orden de ideas, Alberto Alfaro presentó los puntos en los que habrá de trabajar como diputado, en donde destacó que el maltrato animal será uno de los ejes sobre los que estará insistiendo con iniciativas que ayuden a que el problema sea atendido como se debe.

Aunque no preciso las penas, según Alberto Alfaro deben revisarse los castigos a quienes cometan maltrato animal.

“Tener una mascota o un animal es tener otro miembro de nuestra familia, por eso vamos a estar reforzando la vigilancia del maltrato animal”, finalizó.