Morena “Topará con Pared” en el Congreso

El PRI Asegura que Será Oposición Responsable

La Presidente del PRI Jalisco, Laura Haro, Dice que el Legislativo no Será “una Ventanilla de Trámites”, Aunque sí lo fue en la Pasada Legislatura, También con la Presencia del PRI

Por Rafael Hernández Guízar

Morena “topará con pared” en el Congreso de Jalisco, advirtió ayer la presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Laura Haro.

Tras presentar la agenda legislativa de los diputados priístas, en compañía de la fracción legislativa tricolor, la presidente del partido advirtió que serán oposición responsable y que no permitirán que haya mayoriteo de ningún tipo, al igual que estarán haciendo todo lo que puedan para evitar que Jalisco sea un estado que apoya ciegamente las decisiones e ideas provenientes desde la presidencia de la República, es decir, las reformas que se han aprobado con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, a cargo de Morena y sus partidos aliados.

“En Jalisco se saben hacer bien las cosas (…) El Poder Legislativo es un poder autónomo, aquí no va a ser una ventanilla de trámites -aunque sí ocurrió en la pasada Legislatura, también con la presencia del PRI- y lo que nos queda en claro es que esta nueva Legislatura va a ser la oportunidad para hacer buena política, aquí no se puede creer, a diferencia del Congreso Federal, que las cosas van a pasar fast track, aquí no es una máquina levantadora de manos, no, me da mucho orgullo decirlo, que las diputadas y el diputado priísta, tendrán la suficiente convicción para defender a México de las locuras y las tropelías de Morena”, dijo.

Pero fue más allá: “Aquí Morena se va a topar con pared, aquí Morena debe entender que a Jalisco se le debe de respetar y punto, aquí la prioridad va a ser fundamental para así avanzar en lo que todos creamos correcto, pero por supuesto también discutir lo que sea de toda la oportunidad para la sociedad jalisciense”.

Asimismo, resaltó que más allá de colores e ideas partidistas, lo que debe de prevalecer entre los diputados de todas las fracciones, es el deseo de trabajar en pro de Jalisco: “Para que todas las fuerzas políticas nos concentremos en un objetivo común que es la defensa de nuestro estado, es la defensa de la casa común, de lo que nos da identidad, y de que nos sentimos orgullosos de pertenecer al estado al que le debemos todo, vale la pena luchar por Jalisco porque Jalisco lo merece todo”.

Laura Haro resaltó también que, desde el partido a su cargo, estarán cuestionando no sólo las decisiones que pretendan imponer desde Morena a escala nacional, sino que habrá también ojo crítico a la escala local con respecto a lo que proponga el partido en el poder, Movimiento Ciudadano, haciendo énfasis a la manera en la que Enrique Alfaro Ramírez entregará a su sucesor, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro.

“Se recibe un estado endeudado, donde en esta administración que está por concluir se aumentó en más de 63, 67 por ciento la deuda, estoy convencida de que nuestros legisladores deberán de hacer un análisis acucioso, y dar resultados, y se tendrá que dejar clara evidencia de a dónde se fueron los miles de millones de pesos porque hoy ni la seguridad está mejor, ni las carreteras lo están, es un abandono total el sector agropecuario”.

Finalmente, indicó que tanto en el partido como en la fracción legislativa priísta, respetan y promueven la libertad de expresión, y que esperan que los medios de comunicación sean críticos también con respecto a las decisiones que se tomen desde el Congreso estatal.