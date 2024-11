Piden Considerar a las Familias de Desaparecidos Como Grupos Vulnerables

Colectivos Enviarán Iniciativa al Congreso del Estado

Quieren que se les dé la “Importancia que se Requiere, y que no Estemos Siempre Atenidos al Ánimo de los Funcionarios, a ver si Apoyan o no”

Por Rafael Hernández Guízar

Grupos de búsqueda de personas presentarán una iniciativa en el Congreso del Estado para que se les considere como grupos vulnerables y así, por medio de la Constitución, se les atienda.

Y es que el no haberse reunido con el gobernador electo, Jesús Pablo Lemus Navarro, ha sido un motivo de molestia para las asociaciones de búsqueda de desaparecidos, más aún que sólo se les haya dado audiencia por parte de funcionarios secundarios, reveló Héctor Flores, representante del Colectivo Luz de Esperanza.

“Nosotros no hemos hablado con él (Lemus Navarro), hemos hablado con el jefe de gabinete. Tenemos que hablar temas tanto políticos como de búsqueda, porque planteamos en la meza una fiscalía especializada, como lo marca la ley, y también planteamos que estaremos presentado una iniciativa en el Congreso del Estado para que las familias sean consideradas como grupos vulnerables y se les dé la importancia que se requiere, y que no estemos siempre atenidos al ánimo de los funcionarios, a ver si apoyan o no, porque es una obligación, es un tema de derechos y obligaciones”, dijo Héctor Flores en entrevista con Página 24.

Y agregó que la esperanza es que haya en verdad atención a ellos y al problema de las desapariciones forzadas en el estado, para que el gobierno entrante a cargo de Lemus Navarro pueda abonar a la disminución de casos, así como dotar de herramientas a la sociedad.

En tanto, resaltó que el gobernador actual, Enrique Alfaro Ramírez, no dio atención adecuada a las desapariciones.

“Realmente no, él (Enrique Alfaro) dijo que sí lo iba a hacer, dijo que se sentó con familiares, pero fue mentira, pero qué se puede esperar de alguien que hizo a un lado a las familias, siempre se fue por la tangente, y no cumplió. Dejó el estado muy mal, con una crisis humanitaria, pero hay que seguir adelante, tenemos que participar todos como sociedad para poder hacer algo para que esto cambie”.

Ayer domingo, hubo pega de cédulas de búsqueda en el centro tapatío, nuevos casos que se han denunciado, pero de los que hasta el momento no hay solución: “Llevamos más de 150 pegas de cédulas de búsqueda y vamos a poner una más, y esto significa igual número de familias que están buscando a sus familiares. No hay que olvidar que aparte de la visibilización que se necesita por parte del estado, es que si las retiran pues está atentando contra estas personas”, finalizó.