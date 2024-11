En Guadalajara “se Aplican los Reglamentos Para Unos Nomás”

Vecinos y Comerciantes del Centro Señalan Abusos de Autoridad

Señalamientos van Desde Trabajos en Obras Clausuradas Hasta Permitir que se “Adueñen de Espacios” Públicos Para Vehículos

Por Rafael Hernández Guízar

Vecinos y comerciantes de la zona centro de Guadalajara acusaron abusos de autoridad por parte de funcionarios del ayuntamiento, aseguran que han solapado que se adueñen de las calles y los reglamentos sólo se aplican para algunos.

Y es que desde el hecho de que se trabaja en obras clausuradas hasta la permisividad de que se adueñen de espacios para poner el automóvil, todo pasa por la calle Pedro Loza casi al cruce con la calle Juan Manuel, a sólo unas cuadras del ayuntamiento aun cuando se han dado las denuncias correspondientes a las direcciones de Movilidad, Obras Públicas, e Inspección y Vigilancia, aseguran los inconformes.

“A los ciudadanos comunes nos ponen una multa que es bastante cara cuando nos estacionamos en lugares prohibidos, o en zonas peatonales, pero en este caso no se hace nada, no hay inspecciones oculares, ni nada, la Dirección de Movilidad no hace nada, aunque ya se los pedimos”, dijo uno de los comerciantes muy molestos por el “influyentísimo” con el que se ha tratado el caso de un sitio en donde antes había un bar y que al momento se trabaja pese a los sellos de clausura que se colocaron a la entrada del sitio.

“No hay castigos ni sanciones, hacen lo que les da la gana. Esta es una casa de valor patrimonial, histórico, se clausuró y siguen trabajando clandestinamente, y estamos a sólo tres calles del Ayuntamiento de Guadalajara, no sé quién será o qué contactos tendrán, pero siguen trabajando como si nada, y cuando nosotros queremos hacer algo, los trámites son muchos, aquí se aplican los reglamentos para unos nomás”, dijo el entrevistado, quien prefirió el anonimato por temor a represalias.

“No está bien visto de que a sólo un mes de que haya entrado la presidenta a sus funciones, estén pasando este tipo de cosas”, indicó.

Dicen que los trabajos de obra se hacen desde antes de las ocho de la mañana y acaban ya al caer la noche, algo que les ha molestado de sobre manera, pues además, tanto en este sitio como en la calle Pedro Loza, pero al cruce de la calle Reforma, sin permiso del ayuntamiento, se toman espacios en la vía pública para estacionar automóviles aunque se trata de una zona peatonal.