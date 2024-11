Adoptan a 357 Niñas, Niños y Adolescentes

Son 50 Familias Formadas por Este Vínculo Jurídico

En la conmemoración del Día Internacional de la Adopción, celebrado cada 9 de noviembre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), reunieron en la Capilla Tolsá del Museo Cabañas, a 50 familias formadas por este vínculo jurídico.

La Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Anna Bárbara Casillas García, reconoció el compromiso adquirido al atender la encomienda para restituir el derecho a vivir en familia junto a madres y padres decididos, “y el reto adicional que implica serlo de un niño, de una niña que ha pasado por situaciones difíciles, no me queda más que agradecerles y decirles que son de admirar. Se han alcanzado 357 adopciones, que no es solo un número, son 357 vidas de niñas y niños que ahora viven en una familia”.

En el evento, Eliette compartió a los presentes su experiencia en su proceso para integrarse a su nueva familia. “Ese día fue increíble porque no pensé que ya había conocido una familia. Quiero que todos hablen sobre la adopción y a mí me importa que mis amiguitos de la casa hogar, tengan una familia y que puedan cuidarlos bien”, dijo la pequeña.

La titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), Fabiola Loya, destacó: “Se han logrado 6 mil 774 reintegraciones a familias extensas, antes de iniciar un proceso de adopción, agotando todas las alternativas”.

Por su parte, el Director General del Sistema DIF Jalisco, Rodolfo Espinoza Preciado, explicó que actualmente se atiende a dos mil 200 niñas, niños y adolescentes institucionalizados, y agradeció el trabajo de los equipos multidisciplinarios de la PPNNA Jalisco y sus Delegaciones.