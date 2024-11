Morena va por Afiliación de 10 mil Personas en Jalisco

“Nada de Sectarismo, se Acabó el Morena de unos Cuantos”

Quienes no Trabajen a Conciencia no Tienen Nada que ver con Morena, Destacó la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde, de Visita en Zapopan

Por Rafael Hernández Guízar

Que quienes no trabajen a conciencia no tienen nada que ver con Morena, sentenció la presidenta nacional del partido, Luisa María Alcalde.

De visita en Zapopan para desarrollar la “Asamblea Informativa” con la base morenista, la titular del Comité Ejecutivo Nacional de Morena fue tajante con todos los afiliados y les dejó en claro que ningún regidor, diputado, senador, alcalde o gobernador que no haga su trabajo a conciencia y que no se ajuste a los parámetros de “austeridad republicana”, no puede formar parte del Movimiento de Regeneración Nacional.

“Qué tiene que ver unos diputados que aprueban una ley para privatizar el agua, absolutamente nada, qué tiene que ver un presidente municipal que le hacen una manifestación y saca a los granaderos para que reprima, absolutamente nada, por eso estamos llamando no sólo a las autoridades a firmar ese decálogo, estamos llamando a todos que estén vigilantes, ¿asumimos ese compromiso? (…) El punto es esa actuación congruente y que cuidemos a nuestro movimiento”.

Luisa María Alcalde destacó que a escala nacional van a iniciar un proceso de afiliación masiva, lo que en Jalisco debería de representar al menos 10 mil personas según destacó.

“Necesitamos estar bien organizados, no es nada más un asunto de querer, es un asunto metodológico, es regresar al origen de como creamos este movimiento que hoy es imparable, cuando iniciamos con el presidente, y aquí hay varios que veo que son de aquel tiempo, la militancia de tiempo atrás, hicimos los comités de protagonistas del cambio verdadero, hicimos los comités seccionales, eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a llamar a todas las mujeres y hombres de Jalisco, a que se sumen a nuestro movimiento, vamos a hacer seccionales en todas la colonias, nada de sectarismo, se acabó el Morena de unos cuantos, este Morena es para todas y para todos, vamos a salir a afiliar de manera masiva, vamos a credencializar a todas y a todos, que se sienta esa identidad con su fotografía, con su nombre.

Y siguió: “La convocatoria es para todos, vamos a afiliar a 10 millones en todo el país, y que no nos quede ni un solo jalisciense que quiera estar en Morena al que se le cierre la puerta. También decirles que no es lo mismo que cuando no gobernábamos, hoy tenemos senadores, gobiernos estatales, la presidencia de México”.

La dirigente nacional de Morena prometió que no habrá más dedazos y que los cargos de elección popular en el partido, es decir, las candidaturas, serán otorgadas de forma correcta, es decir, tomando en cuenta a la base morenista, y que además, la tómbola va a seguir presente, por lo que las diputaciones plurinominales serán por medio de ese método y no para los allegados a la “cúpula del partido”.

Igualmente, indicó que antes de pedir licencia al partido, la hoy presidente del país, Claudia Sheinbaum Pardo, le comunicó tres compromisos que deben de replicarse en todo el país, mismos que van orientados a la unidad de Morena: “Nos dejó tres recomendaciones: Privilegiar siempre la unidad, entender que todos y todas somos valiosos en este movimiento, que la oposición está moralmente derrotada y que por eso tenemos la obligación de cuidar la unidad; la segunda es no ser un partido de estado, que entendamos que el partido es el partido, y el estado es el estado, que debe de haber independencia, pero el partido está para acompañar a sus gobiernos, cada uno tiene su papel; y la tercera es muy importante, que garanticemos los procesos internos, sobre todo cuando vienen las elecciones, porque muchas veces, cuando no se está de acuerdo en las candidaturas, tener claridad de cómo se va a tomar decisiones. Cuando hablemos de plurinominales, que no se van a elegir en la cúpula, todos van a tómbola, que es un método que desde el inicio de Morena se introdujo para que los compañeros de base pudieran estar en la cámara de diputados”.

Finalmente, se refirió a la reforma judicial, y señaló que se trata de un triunfo del pueblo, porque con ello acabará la corrupción y el nepotismo.