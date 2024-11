A Gobel lo Asesinaron por “sus Actividades Contra la Verificación Vehicular”

“Le Tienen Mucho Miedo al Pueblo Estos Cabrones”

Miembros de Asociaciones Ciudadanas se Manifestaron en el Centro de Guadalajara; Exigen al Gobierno Estatal Esclarecer el Homicidio del Activista

Por Rafael Hernández Guízar

Integrantes de asociaciones ciudadanas se manifestaron ayer en el centro de Guadalajara para exigir que se aclare el asesinato Abraham Alejandro Gobel Gómez, líder y presidente de la Asociación de Talleres para las Emisiones y Reparaciones Vehiculares (ATERVAC) y activista medioambiental, uno de los principales opositores a la verificación vehicular en Jalisco.

Desde el Parque de la Revolución, salió el contingente con rumbo al centro de esta ciudad capital, donde colocaron veladoras y pancartas en las que exigieron al gobierno del estado que se dé respuesta sobre lo que acusan, fue un crimen “relacionado con sus actividades contra la verificación vehicular”.

“Le tienen mucho miedo al pueblo estos cabrones”, dijo Arturo Mendoza del colectivo Únete Huentitán al tomar la palabra, urgiendo una investigación seria y responsable para que se dictamine quién privó de la vida al “activista ambiental” el pasado 3 de noviembre.

“(Al gobierno del estado) le preocupa que el pueblo responda, por eso crearon ese símil del robo de su moto, pero la moto estaba ahí, y había más de 12 casquillos dispersos en el suelo, iban por él, no nos hagamos pendejos, no nos estamos chupando el dedo, me duele, claro que me duele, como me dolería que hubiera sido cualquiera de los que estamos aquí el que hubiera muerto por esos cabrones. Necesitamos implementar medidas sobre el tema, porque el gobierno diseñó una estrategia para escurrir la verificación, la va a escurrir en el refrendo que todos los años los ciudadanos vamos a tener que pagar para poder circular; anteriormente el referendo costaba 600 pesos, hoy va a costar 900 pesos, son una bola de rateros cuando son cerca de cuatro millones de automóviles, se van a llevar 12 mil millones de pesos”.

Arturo Mendoza dijo que el gobierno estatal ha perfeccionado la estrategia para a toda costa continuar con la verificación controlada, algo contra lo que estuvo luchando por varios años el ambientalista Abraham Alejandro Gobel Gómez, quien fue asesinado en la colonia El Álamo, en San Pedro Tlaquepaque cuando presuntamente estaba vendiendo una motocicleta.

Arturo Mendoza dejó en entredicho la posible participación del gobierno estatal en la muerte del ambientalista por ser un opositor al programa de verificación, que representa una cantidad millonaria de recursos que ha dejado de captar el erario jalisciense.

“Qué a toda madre, que bonito negocio, 20 años mamando de una supuesta verificación vehicular que no tiene nada que ver con el medio ambiente (…) bola de asesinos, corruptos, transas, por eso estamos llamando a las fuerzas públicas, políticas, a desarrollar un plan que sea contrario a lo que está desarrollando el gobierno. Lo que quieren es amacizar la feria, por eso queremos justicia para Gobel”, criticó Mendoza.

En general, este y otros miembros de organizaciones hicieron un llamado a la Fiscalía estatal para que sean implacables en la investigación del caso.