Mitofsky: En Jalisco Alfaro Tiene Mayor Aceptación que AMLO

En el Ejercicio de Septiembre el Emecista Obtuvo 51.9 Puntos, Contra 48.2 de López Obrador

Por Rafael Hernández Guízar

Enrique Alfaro está por encima del ex presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, en los índices de aceptación, según la casa encuestadora Mitofsky Group.

Se trata de una comparación que hizo la encuestadora hasta el pasado mes de septiembre, justo al cierre del sexenio de López Obrador, para calificar sus índices de aprobación en el país.

“Enrique Alfaro terminó septiembre con una aprobación de 51.9, es arriba del promedio y le permite estar en el séptimo nacional, hace un año estaba en el 12, sí hay una mejora, a pesar de que tenga una aprobación que ha sido estable, en agosto tuvo una caída, falta ver cómo sale en octubre y noviembre, pero está evaluado arriba del promedio”, dijo Roy campos, presidente de Mitofsky Group a través de un video difundido en su perfil oficial de redes sociales.

Y fue más allá, pues dejó en claro que Jalisco fue uno de los estados que peor evaluó a López Obrador al cierre de su sexenio, mientras que a sólo unos meses de que termine la gestión de Enrique Alfaro, la gente lo aprueba por encima del promedio nacional.

“López Obrador, tiene 3.7 menos que Enrique Alfaro en Jalisco (48.2), incluso menos que lo que tenía hace un año, y López Obrador termina en su último mes bajando, Enrique Alfaro termina entre agosto y septiembre subiendo, mientras que Enrique Alfaro está en el séptimo, López Obrador queda en el 30, porque Jalisco es uno de los estados que peor evalúa a López Obrador. No es nada raro que haya un sentimiento anti 4T, que haya algo de ideología para el partido que gobierna Jalisco, puede Enrique Alfaro haber perdido algo de su carisma porque el poder desgasta, pudo haberle ayudado decir que ya no se va a dedicar a la política, yo no le creo porque creo que de la política uno nunca se retira”.

Advirtió que falta que se dé a conocer los resultados de los meses de octubre y noviembre, donde Enrique Alfaro no será comparado con López Obrador sino, con la presidente actual, Claudia Sheinbaum Pardo.

Verónica Delgadillo Entre los 10 Primeros

En tanto, destacó que la actual presidente de Guadalajara, Verónica Delgadillo García, está dentro de los 10 primeros lugares de la evaluación de presidentes municipales del país, de hecho, es la única de Jalisco que figura en el ranking.

Y es la misma Verónica Delgadillo, quien, a través de sus mismas redes sociales, presumió esto como un logro al señalar que en poco tiempo se ha mostrado el grado de aceptación de la ciudadanía.

“Les comparto que en la más reciente encuesta de Mitofsky, la opinión de las y los tapatíos me colocó entre los 10 primeros lugares de alcaldesas y alcaldes de municipios capitales con mejor aprobación”, indicó la munícipe tapatía.

Verónica Delgadillo se ubica en la décima posición con el 51.3 de las preferencias, por debajo de Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, Sinaloa, quien tiene el 51.8 por ciento.

En la lista también aparece Leonardo Montañez, alcalde de Aguascalientes, que tiene el 52.8, ubicándolo en quinta posición, mientras que el primer lugar lo tiene Antonio Astiazarán, presidente de Hermosillo, Sonora.