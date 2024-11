Denuncian a Rectora del CUTlajomulco

Por Presunto Abuso Sexual Infantil Contra su Hijo

“La violencia sexual de la que mi hijo ha sido víctima está acreditada mediante un dictamen pericial”

Por Rafael Hernández Guízar

La rectora del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Leticia Leal, fue denunciada por presunto abuso sexual infantil contra su hijo.

La funcionaria, que incluso fue “respaldada” hace unos días por el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, tras denunciar públicamente que era víctima de abuso de parte de su ex pareja, Naunctzin Bravo, por presunta violencia vicaria, aludiendo que no la dejaban acercarse a su hijo, ahora cuenta con una carpeta de investigación que se desarrolla en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

“La denuncia está presentada, se presentó el 20 de septiembre de este año, y las medidas de protección que giró la Fiscalía están aquí”, sentenció Naunctzin Bravo, expareja de la rectora, quien hasta hace unos días fue linchado mediáticamente tras un alud de descalificaciones de las que fue blanco por parte de miembros de la comunidad universitaria y de grupos feministas en redes sociales y medios de comunicación.

Ayer en rueda de prensa, en compañía de su menor hijo y su abogado, Nauncatzin Bravo dijo que la Fiscalía del Estado ya investiga el presunto abuso sexual del que su vástago fue víctima, acusando a la madre del menor; presentó a su hijo ante los periodistas para que él mismo diera a conocer lo que vivió, sin embargo, por tratarse de un menor de edad, Página 24, obligado a proteger tanto su identidad como cualquier tipo de información que pueda lesionar el interés superior de la niñez, únicamente dará en esta nota el testimonio del padre y su abogado, quienes acusaron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias para lincharle pública y mediáticamente, al grado de que en la Universidad de Guadalajara se le ha iniciado ya un proceso administrativo para que no pueda dar clases ya, y más allá, para ser destituido.

“No es a mí a quién está apoyando el rector ni Mara Robles -diputada local por el partido Hagamos y aspirante a la rectoría general de la UdeG- (…) Han socavado mi integridad”, subrayó categóricamente.

“Claro, la Universidad de Guadalajara, de manera intempestiva y relampagueante ha realizado una campaña de desprestigio en donde están socavando mi integridad como ser humano, como persona, como profesionista (…) Esto va a llegar a que me van a querer cesar, de hecho, ya no me han permitido ingresar a dar mis clases”.

Y es que todo inició hace unos días, al menos de manera pública, para hacer énfasis en que la rectora del CUTlajomulco, era víctima de violencia vicaria, situación en la que la académica recibió el apoyo del rector general de la máxima casa de estudios, Ricardo Villanueva, así como de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y muchos otros miembros de la comunidad universitaria. Se hizo alusión a supuestos actos en los que había violencia de género y hasta abusos cometidos en su perjuicio.

Se le “linchó públicamente”, pero derivado de esto, su menor hijo rompió el silencio, según trascendió ayer, y decidió contar a su padre que desde los siete años de edad, había sido víctima de presuntos abusos sexuales por su madre. Lo anterior, trajo como consecuencia la realización de un peritaje en la materia y la presentación de una denuncia.

“La violencia sexual de la que mi hijo ha sido víctima está acreditada mediante un dictamen pericial que se le realizó a mi hijo, y en el cual está establecido que mi hijo fue víctima de abuso sexual por parte de su propia madre, eso es lo que quiere ocultar la máxima casa de estudios, que no quiere por nada del mundo que salga esto a la luz, por los intereses que sean, no se vale que se quiera pisotear la dignidad de un menor que ha tenido el valor de denunciar y hoy se quiere ocultar. En el dictamen se establece cómo y cuándo sucedieron los hechos”, explicó Naunctzin Bravo.

Y agregó: “Ella, cuando se dice víctima de abuso de mi parte, traía guarura, traía camionetas oficiales, ella era consejera de la Judicatura, yo ni si quiera me podía acercar a mi hijo porque ella no me dejaba, porque ella era funcionaria, ella lo que está haciendo ahora es un abuso de poder, corrupción (…) Yo no he cometido ningún tipo de abuso ni sexual, ni familiar, ni de ningún tipo”.

Dijo que lo que debería de haberse resuelto con total confidencialidad, fue ventilado en medios de comunicación como un supuesto caso más de “violencia de género”, algo en lo que los comentarios de grupos feministas fueron arteros, y en donde la ciudadanía en general, sin prueba alguna más allá del dicho de la supuesta víctima, arremetieron junto con la misma Universidad de Guadalajara, en contra de una persona que se presume como inocente.

“En base a estos supuestos hechos que sucedieron en aquel entonces, es que se me quiere volver a crucificar y a poner como el peor de los padres, como el peor de los hombres, se está utilizando el discurso de la violencia vicaria a efecto de que queden en la impunidad actos de abuso sexual infantil que se cometieron en contra de un menor de edad, se está utilizando todo el aparato de la Universidad de Guadalajara a efecto de socavar el interés superior de un menor que no tiene la culpa de haber sufrido lo que sufrió, en razón de la violencia que ejerció Leticia Leal contra sui hijo”.

Nauncatzin Bravo destacó que no sólo es en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos Contra Menores de Edad, sino que incluso, en el juzgado séptimo de lo familiar donde se lleva a cabo un juicio por la custodia del menor, se ha advertido de presuntos abusos, y que debido a ello, es que el juzgador se pronunció en contra de la convivencia entre el adolescente de 15 años y su madre, es decir, que había hechos que señalaban ya el supuesto abuso sin que hayan sido tomados en cuenta antes de arremeter en contra del académico.

“Hay medidas de protección que otorgó el juez séptimo de lo familiar dentro del expediente 1669/2017, y expresamente lo que el juez ha establecido es que no pueden seguir las convivencias entre la madre con su hijo, porque sería poner a la víctima en manos de su victimario, esto yo no lo dije, son medidas de protección, yo vengo aquí con integridad, por qué ocultar una situación que es sumamente lamentable, pero en este caso se está usando a la casa de estudios para encubrir un delito que es gravísimo con el velo de la violencia vicaria”.

Peor aún, fue cuando en plena ruda de prensa se presentó, acompañado de un guarura, el abogado de la rectora del CUTlajomulco, y se hizo de palabras con todos los asistentes, incluso con el menor de edad, quien pedía ser escuchado.