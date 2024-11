Llegó el Tiempo de la Transformación a Jalisco

“Las Fuerzas Políticas en Nuestro Congreso han Cambiado”

La Legisladora del Verde Yussara Canales Destacó que “la Mega Alianza… Es un Reflejo de la Confianza que el Pueblo nos ha Otorgado”

Por Rafael Hernández Guízar

Yussara Canales, diputada local del Partido Verde Ecologista de México, indicó que ha llegado el tiempo de la transformación a Jalisco. Destacó que, quien afirme que el movimiento de transformación no tiene cabida en Jalisco, se equivoca.

“Hoy, legisladoras y legisladores de la mega alianza estamos aquí para reafirmar que las fuerzas políticas en nuestro Congreso han cambiado. Esto es un reflejo de la confianza que el pueblo nos ha otorgado”, dijo.

Indicó también que, desde Jalisco, habrá un compromiso total con las políticas que impulsa la presidente de la república Claudia Sheinbaum, así como con iniciativas que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.

“Las mujeres desempeñamos un papel crucial en la política, aportando humanidad, calidez y empatía a este noble oficio. Desde aquí, impulsaremos la solidaridad compartida y el humanismo que la Presidenta ha establecido como base de su gobierno, guiados por los principios de no mentir, no robar y no traicionar”.

Abundó en que su Grupo Parlamentario tendrá apertura al diálogo, siempre que las propuestas beneficien al pueblo de Jalisco.

Asimismo, dijo que el Partido Verde Ecologista de México presentará su agenda parlamentaria de manera responsable, atendiendo a todas las voces de la sociedad y a las problemáticas de los jaliscienses.

“Nuestros ejes de trabajo incluirán una reforma profunda en materia ambiental, garantizando la preservación de nuestra biodiversidad y un desarrollo sustentable que mejore la calidad de vida. También impulsaremos una reforma integral a la ley de salud y mecanismos que aseguren una educación de calidad en las escuelas públicas”.

Insistió en que respaldarán firmemente “cualquier iniciativa que promueva más derechos para las mujeres”, asegurando que nunca más se criminalice a una mujer por decidir sobre su vida y su cuerpo. Asimismo, lucharán por los derechos de los animales, combatiendo la violencia que sufren y garantizando un marco normativo que ponga fin a la impunidad.

Refrendó la confianza que los habitantes del Distrito 5 le otorgaron y se dijo comprometida con todos los jaliscienses, dispuesta a construir acuerdos que mejoren nuestras leyes y la calidad de vida.