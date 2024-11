Morena Pondrá Alto a la Corrupción de MC en el Gobierno Estatal

“No más Corrupción, no más Saqueo, no más Derroche”

El Diputado Miguel de la Rosa Advierte que la Fracción de Morena en el Congreso Será Vigilante de los Movimientos e Iniciativas de Enrique Alfaro y Jesús Pablo Lemus

Por Rafael Hernández Guízar

Desde el Congreso del Estado, Morena pondrá un alto a los actos de corrupción del gobierno estatal, sentenció el diputado Miguel de la Rosa Figueroa.

El coordinador de los diputados morenistas en el Congreso estatal destacó que la fracción a su cargo será vigilante de los movimientos, iniciativas y propuestas del gobierno estatal, y que habrá cero tolerancia a la corrupción.

“Hay que decirle al gobierno que está por concluir y al que está por comenzar, no más corrupción, no más saqueo, no más derroche de los recursos del pueblo, no más despotismo, nos más prepotencia, no más indolencia e indiferencia de gobernantes con sus gobernados”, lanzó Miguel de la Rosa.

El morenista destacó que, desde el Congreso, habrá también una vigilancia estricta para evitar que se vuelva a dar cualquier tipo de asignación directa, es decir, los contratos para obra pública y adquisiciones con empresas o particulares, algo que se ha acusado en incontables ocasiones y que se han presumido como actos de corrupción.

En otro orden de ideas, el legislador jalisciense hizo referencia a los programas federales que se han implementado en la entidad; destacó que habrá total cooperación desde el Congreso Estatal con los proyectos de la presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo: “En Jalisco, los programas sociales del Gobierno Federal han beneficiado a más de un millón 700 mil jaliscienses, con una inversión de más de 26 mil millones de pesos”.

Recordó también los “apoyos” entregados por la Federación para concluir y continuar obras de infraestructura, así como los 131 mil millones de pesos que se entregaron en 2023 a través de diversas participaciones.

Finalmente, se comprometió a que los diputados de Morena en Jalisco “llevarán la voz del pueblo” y que sus reclamos “serán expuestos y defendidos” desde el Poder Legislativo.