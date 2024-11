El Guadalajara Film Festival Celebra a las Mujeres en su 14° Edición

Con gran entusiasmo arrancó la 14° edición del GuadaLAjara Film Festival (GLAFF) que se desarrolla del 01 al 03 de noviembre en distintas salas de proyección y escenarios del Centro de Los Ángeles, California; con la intención de estar más cerca de la comunidad mexicana y latina.

Durante la ceremonia de inauguración la actriz, guionista y directora de cine Nava Mau fue galardonada con el premio Árbol de la VidaTrailblazer Award GLAFF 2024, distinción que le fue entregada por el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, Rector General de la Universidad de Guadalajara ypor Bamby Salcedo activista defensora de los derechos de la comunidad transgénero.

La galardonada ha sido una figura clave en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ, de los migrantes y también en la promoción de la diversidad en la industria audiovisual. Su trabajo ha dado voz a historias marginadas y ha abierto caminos para el talento emergente. Este año estuvo nominada a un premio Emmy por su personaje de “Teri” en la serie de Netflix Bebé Reno.

Tras la premiación, el Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, resaltó la vocación de la Universidad de Guadalajara por impulsar la cultura dentro y fuera México a través del cine.

“La Universidad de Guadalajara ha decidido ser un promotor cultural sumamente activo dentro y fuera de México y el esfuerzo que se hace para estar aquí(en Los Ángeles) es titánico. El festival de cine es uno de los emprendimientos más difíciles, por eso quiero agradecer a Ximena Urrutia directora del GLAFF y a su equipo para que sigan haciendo posible este esfuerzo; también (felicitar) a Gustavo Padilla y a la Fundación de la Universidad de Guadalajara en Estados Unidos y a todos los que estamos impulsando el cine, esta maravilla de arte que a todos los que estamos aquí nos encanta”, enfatizó el Rector General.

Por su parte Luis Gustavo Padilla Montes, Presidente de la University of GuadalajaraFoundation USA. destacó las bondades y contribuciones sociales del GLAFF.

“El cine tiene esa capacidad para imaginarnos nuevos mundos, para recrear realidades para revertir los problemas sociales, para poder encontrar nuevas salidas a condiciones y circunstancias que muchas veces son opuestas a los deseos más grandes de la humanidad”, explicó el Presidente de la UDG Foundation USA.

“Este es un año en que el GLAFF celebra a las mujeres y su voz inquebrantable. El GLAFF es un festival que alza la mirada y crece para seguir su objetivo: ser un puente que a través de la mirada establece la colección única que va más allá del idioma; un festival donde lo que prevalece es el valor de las historias de quienes alzan la voz con fuerza para contarlas”, resaltó Ximena Urrutia, Directora Ejecutiva del GLAFF.

Por su parte Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador de Jalisco, destacó el apoyo que se le ha dado a la industria audiovisual en Jalisco para convertirla en un polo de desarrollo.

“El festival de cine (GLAFF) es un evento en el que no solamente se puede encontrar el talento de esta gran industria, sino que es un espacio y una oportunidad para decirle a una ciudad hermana de Guadalajara, como lo es Los Ángeles, que allá estamos haciendo un gran es fuerzo para convertirnos en un espacio de desarrollo y oportunidades para la industria de las producciones audiovisuales”, puntualizó el mandatario estatal.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Embajador Carlos González Gutiérrez, Cónsul General de México en Los Ángeles.

“Que mejor que empezar es festival con la película SUJO de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, la película seleccionada para representar a México en los Premios Oscar, es por ello que los invito a todos a disfrutar un fin de semana lleno de películas, de cortometrajes, clases magistrales y diferentes eventos alrededor del cine nacional”, insistió el diplomático.

Posteriormente la cineasta Fernanda Valadez fue invitada a subir al escenario para hacer la presentación de su película SUJO, largometraje que conformó la gala de inauguración y que ha sido definido como un viaje cinematográfico hacia la orfandad y la violencia del México contemporáneo.

Previo a la ceremonia de inauguración las actividades del GLAFF iniciaron con la proyección de los cortometrajes All the Words But The One, Berely Heigths y The Woods Are Lovely, Drak andDeep en el Álamo Drafthouse Cinema.

El festival tiene cuatro sedes donde se estarán proyectando los cortometrajes y filmes entre ellos están el Million Dollar Theater, Milagros Cinemas, Álamo Drafthouse y el Gloria Molina Grand Park.

El GLAFF es el festival hermano del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) y que es impulsado la University of Guadalajara Foundation USA a través del Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys Grodman con el objetivode promover el talento, mexicano latino y de Iberoamérica, creando así relaciones para una industria cinematográfica sin fronteras.

Una de las virtudes de este festival es que busca ser un puente que mantiene y promueve las raíces y costumbres del patrimonio de cada una de las naciones involucradas.

A través del programa Work in Progress Latino (WIP Latino) se apoya a cineastas emergentes que requieren apoyo para concluir sus proyectos cinematográficos que están en proceso de producción, ya sea con apoyos económicos o en especie.

Como parte de su evolución, el GLAFF se convirtió en un festival con causa, desde entonces cada año se elige un tema social para promover la conversación dentro de la industria cinematográfica y donar los ingresos de la taquilla a una organización que apoye a la comunidad latina.