Morena Fue Oposición Responsable en el Congreso

Trabajaron Siempre por el Bien de las y los Jaliscienses

“Hoy nos Despedimos de Estas Curules, Dejando la Semilla del Obradorismo que Sigue Floreciendo”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Bajo la premisa de que continuarán la lucha en favor de Jalisco desde sus respectivas trincheras, la fracción de Morena en el Congreso de Jalisco presentó su informe de conclusión de actividades legislativas.

Con la presencia de militancia y simpatizantes para reflexionar sobre los logros y el camino que tocará recorrer ahora que concluyó oficialmente la Legislatura, diputados de Morena reconocieron el papel que desempeñaron como una oposición responsable y sobre todo con integridad que siempre buscó el bien de las y los jaliscienses.

El coordinador de la fracción parlamentaria, el diputado José María Martínez, expresó que una de sus principales encomiendas fue siempre ver por los más desprotegidos de Jalisco, ante la desigualdad con la que se vive en la entidad.

“Hoy nos despedimos de estas curules, dejando la semilla del Obradorismo que sigue floreciendo. Durante estos tres años logramos la asignación de más de 800 millones de pesos para combatir la pobreza y la marginación, fomentamos la vivienda digna y adecuada, y aseguramos que todos los asesinatos de mujeres se traten con perspectiva de género”.

Dijo que también trabajaron por hacer visible a los pueblos indígenas, por garantizar los derechos de las madres buscadoras, por imponer penas más severas para el abuso infantil, por acabar con el maltrato animal, y por erradicar la corrupción en los servicios públicos.

“En esta bancada permanecemos quienes nunca claudicamos, quienes defendimos nuestros principios frente a las presiones del régimen alfarista. A lo largo de estos tres años, aunque hubo batallas perdidas, también celebramos victorias. La transformación llegará, a pesar de quienes se resisten, porque el abuso es insostenible ante la conciencia del pueblo”, enfatizó.

Durante este informe de actividades, legisladores morenistas cuestionaron también a sus homólogos de Movimiento Ciudadano (MC), pues no solo impusieron su mayoría a pesar de las diferencias, sino que siempre actuaron al servicio del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, dejando de lado el diálogo y, en muchas ocasiones, el bienestar de los jaliscienses por privilegiar los intereses de unos cuantos.

“Hace tres años asumí la responsabilidad de representar al pueblo de Jalisco. Sabía que enfrentaríamos resistencias, pero no acepto gobiernos ineficientes e indolentes. En este Congreso, aunque la mayoría se impuso, tuvimos la libertad de actuar conforme a nuestros principios. Hoy somos cuatro, y eso no es una derrota, sino un triunfo. Los que se vendieron no son dignos de estar aquí”, agregó la diputada Yussara Canales.

Mientras la diputada Leticia Pérez habló de cómo Morena luchó siempre por aprobar iniciativas para favorecer los derechos de los sectores más vulnerables; por su parte Ángela Gómez Ponce manifestó la necesidad de ser siempre ese factor de cambio, haciendo política con honestidad y transparencia.