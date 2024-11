Comparten Enseñanzas de Medicina Tradicional

De Tuxpan de Bolaños

Desde la Pandemia ha Ganado Terreno, Destaca Presidenta de Red PRODEMI

Por Rafael Hernández Guízar

Mujeres de diversas etnias del estado, compartieron enseñanzas de medicina tradicional en el municipio sureño de Tuxpan de Bolaños.

Cristina Apolonia Martínez Hernández, Presidenta de la Red Promotora de los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas (Red PRODEMI), destacó que desde la pandemia, la medicina tradicional ha ganado terreno pues se ha usado como una alternativa real ante la saturación en los hospitales, y que al momento, se han empezado a tratar nuevos padecimientos que han causado mucho daño a la sociedad, como el dengue.

“Tenemos siete años de caminar en conjunto con el Programa de Salud Intercultural de la UACI; aquí hemos venido intercambiando saberes de medicina ancestral. Durante el tiempo de la pandemia aprendimos a compartir la medicina tradicional. Fue un momento de crisis porque los hospitales se saturaron, e intercambiamos medicina para curar a nuestros enfermos, nos dio mucho aprendizaje. Ahora tenemos otras enfermedades como el dengue y la estamos tratando con medicina tradicional”, dijo.

Agregó que la medicina tradicional ha reunido el interés de las mujeres promotoras de salud que viven en el AMG; entre estas, destacan integrantes de etnias como los nahuas, wixárikas, mazahuas, purépechas, otomíes y mixtecas, con el objetivo de dar continuidad al proceso de la organización colectiva desde el ejercicio de la medicina tradicional y así fortalecer sus sistemas tradicionales de salud.

Y es que desde el pasado 27 de octubre, se llevó a cabo el tercer Encuentro de Saberes de Medicina Tradicional, con la participación de mujeres de pueblos originarios, quienes son defensoras de derechos humanos y promotoras de salud comunitaria; además del acompañamiento de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la UdeG, mediante el Programa de Salud Intercultural en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La sede de dicho encuentro fue la Casa de Salud Calli Tecolhuacateca Tochan (Casa de los Antepasados), ubicada en el municipio de Tuxpan, Jalisco, donde desde hace más de 30 años, de la mano de la Universidad de Guadalajara, se coordinan labores comunitarias a través de la UACI, fortaleciendo el ejercicio del uso de la medicina tradicional en la región.

Por su parte, Esperanza Pérez Ruiz, mujer purépecha y promotora de salud, destacó que la medicina tradicional, es una alternativa real ante la escases de medicamentos.

“La medicina tradicional ayuda a no tomar tantas pastillas y a que no usemos tanto químicos para tratar las enfermedades, para que no afecten los riñones y el cuerpo esté en riesgo por tanto medicamento; además de la importancia de preservar las tradiciones e intercambiar saberes”.

Cabe señalar que por disposición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Día Internacional de la Medicina Tradicional se celebra cada 22 de octubre, y su objetivo es el reconocimiento del cúmulo de conocimientos ancestrales que se implementan en la medicina tradicional, legado de los pueblos originarios en el mundo entero.

Trasciende que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce que 80 por ciento de la población en países en desarrollo depende de la medicina tradicional para la atención primaria de la salud, no sólo debido a su herencia cultural, sino también porque, en muchos casos, no tienen acceso a otras opciones.