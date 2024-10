Si no Estás con Lemus no Serás Escuchado

Pese a Exclusión, Colectivos Siguen en pie de Lucha

“Lemus Deja Fuera de sus Primeros Trabajos y Acercamientos con el Tema de Transición a los Colectivos Incómodos a la Administración”, Critican

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que se llevara a cabo una reunión sin la presencia de todos los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, agrupaciones exigieron al gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, total transparencia y apertura en los diálogos en torno a la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas en la entidad.

Aunque Lemus Navarro aseguró que a nadie se dejará fuera, ayer los colectivos Luz de Esperanza y Por Amor a Ellos denunciaron, a través de varios comunicados, que no fueron convocados a la primera reunión que hubo entre algunas agrupaciones con autoridades estatales hace un par de días.

“Lemus deja fuera de sus primeros trabajos y acercamientos con el tema de transición a los colectivos incómodos a la administración. Señalamos desde la organización que, a pesar de estas situaciones de desgaste y exclusión a las familias, nos mantenemos en pie y no cambiamos nuestros ideales, nuestra lucha por los derechos humanos de las familias y de las personas desaparecidas”, aseveró Luz de Esperanza.

La agrupación señaló que los intentos por separar la lucha por los desaparecidos, solo demuestra la falta de respeto y voluntad real hacia el tema, mandando el mensaje de si no estás con el gobierno no serán escuchados.

“No esperamos un cambio de rumbo en la política bajo su próxima administración, pero sí le exigimos el apego irrestricto a la legalidad, y el respeto a los derechos de todas y todos los desaparecidos, así como de las familias”.

A decir de Por Amor a Ellos, se tienen que llevar a cabo con seriedad y transparencia todos los procesos de diálogos con colectivos y familias. El colectivo aseveró que por los medios de comunicación se han enterado de las supuestas reuniones entre el gobierno y agrupaciones, ya que a ellos no se les ha convocado en ningún momento.

Por ello, exigieron a Pablo Lemus que tome con seriedad el tema y haga público el proceso por el cual se harán los diálogos, siendo transparente en los criterios, así como en los objetivos y las fechas.

“Hacer procesos como lo están haciendo Pablo Lemus y su gabinete solo genera desconfianza con el gobierno y divisiones entre los colectivos y familias. Todas las familias que buscamos a nuestros seres queridos merecemos ser tomadas en cuenta y que se escuche nuestra experiencia”.

Promesas

Luego de que los colectivos de búsqueda Luz de Esperanza y Por Amor a Ellos se inconformaran porque no fueron convocados para los diálogos en torno a la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, garantizó -aunque la realidad es muy diferente- que se escuchará a todos y que a nadie se dejará de lado.

A decir del próximo mandatario estatal, tampoco prevén cambios en la administración en torno a la permanencia o descarte de funcionarios involucrados en el tema, ya que la intención es primero suscitar el acercamiento con los colectivos.

“Necesitamos escuchar a quienes hacen falta. Entonces, no tomemos todavía determinaciones en torno a la continuidad o no de ciertos funcionarios públicos hasta que no escuchemos la voz de todos los colectivos. Tengamos un poquito de paciencia, un poquito de calma, porque es muy importante escuchar la opinión que tienen todos los colectivos, todos los familiares de víctimas de desaparición, y bueno, junto con todos vamos a ir tomando decisiones”, prometió.

El emecisrta recordó que en la entidad son alrededor de 25 agrupaciones las que se dedican al tema de búsqueda, por lo que las reuniones con su gobierno se darán en dos partes, es decir, en la siguiente reunión se convocará a quienes no estuvieron presentes en el encuentro del martes pasado.

“Se tomó la decisión de que fuera en dos reuniones distintas para poder abordar los temas con mayor cercanía y mayor profundidad. Si haces una reunión con 25, la realidad es que, como dicen por ahí, el que mucho abarca poco aprieta. Decidimos dividir esta reunión de trabajo en dos. En la siguiente reunión van estos dos colectivos que no estuvieron presentes, entre otros que estarán también en esta segunda reunión”, insistió.

Espera, Otra vez, Reunión con Sheinbaum

Luego de que se confirmara que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará la entidad a finales de noviembre o a inicios de diciembre, Lemus Navarro dijo esperar poder reunirse con ella, con la finalidad de tratar asuntos importantes para el estado.

Expresó que entre los puntos primordiales a tratar con ella será el tema de las líneas 4 y 5 del Tren Ligero, la posibilidad de incrementar el presupuesto de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el proyecto de saneamiento del río Santiago, así como el de infraestructura carretera federal.

Recordó que para intervenir la red de carreteras en la entidad se necesita de 10 mil a 12 mil millones de pesos, por lo que no dejó de calificar como buena noticia que la presidenta venga a la entidad a presentar un programa emergente para atender este tema.

“Es muy buena noticia, todos conocemos las pésimas condiciones en las cuales se encuentra la red carretera federal en Jalisco, y claro que es una buena noticia que la presidenta venga a anunciar este programa de recuperación carretera a Jalisco. Tenemos urgencia sobre todo por la seguridad de los jaliscienses, por la transferencia de mercancía que se hace en el estado de Jalisco, que tiene una economía vigorosa, que estas carreteras sean rehabilitadas lo antes posible”.