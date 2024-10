Gastan 35 mdp en Centro Colmena

Está en el Parque Agua Azul

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Con la presunta finalidad de abonar al tejido social con espacios que suscitarán la unión y la convivencia entre la ciudadanía, autoridades estatales y municipales inauguraron el primer Centro Colmena del gobierno de Jalisco en el parque Agua Azul.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, detalló que con este espacio -al que se le destinó una inversión de 35 millones de pesos- inicia la construcción de lo que será el proyecto a nivel estatal para crear una red en municipio a fin de disminuir los índices de inseguridad y violencia, a través de lugares donde se pueda reunir la comunidad de todas las edades para participar en talleres, deportes u otras actividades recreativas.

“Lo que estamos viendo es justo eso, la visión de una ciudad que ha tenido seguimiento por parte de varios gobiernos, una ciudad como esta, la segunda ciudad más importante del país no se puede transformar de la noche a la mañana, no puede resolver sus problemas por decreto o en un solo acto. Se necesitan muchos años de trabajo continúo para que los cambios que impulsamos puedan verdaderamente consolidarse y dicen que cuesta mucho hacer, pero cuesta más mantener”.

La Colmena Unidad Deportiva 45 Agua Azul fue llevada a cabo por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (Siop). Se construyó el edificio de aulas, un edificio de usos múltiples, una plazoleta con alumbrado, se agregó pergolado y una trotapista, se rehabilitaron los consultorios y los baños, y se puso cercado perimetral, andadores, jardineras y un punto limpio.

“Necesitamos que en el gobierno estén las mujeres y hombres que entiendan lo que es el servicio público. Que no se nos olvide nunca para qué estamos aquí. Yo sé que Pablo va a encabezar un gobierno con esa visión y sobre todo con un profundo compromiso social, porque si lo que hacemos no ayuda a reducir la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos entonces lo que hacemos no tiene sentido”, enfatizó Alfaro Ramírez.

A decir de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, en su gobierno se continuará con el impulso de este tipo de políticas públicas, al reconocer los buenos resultados que han tenido desde que Pablo Lemus las empezó a fomentar desde que fue alcalde de Zapopan y posterior en la Perla Tapatía.

“Centros como este, como la colmena, permiten que las personas se encuentren de todas las edades para conocerse y al conocerse, repito, van a desarrollar relaciones que impactan en el entorno. Una colmena como centro de reconstrucción de tejido social es un lugar que permite mejorar la calidad de vida de su entorno, es decir, de toda la comunidad”.