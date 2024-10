Advierten Sobre Fraudes al Comprar Vivienda

“No Confíes en Coyotes y Protege tu Ahorro en Infonavit”

Por Rafael Hernández Guízar

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), advirtió sobre los riesgos de engaño al que son susceptibles los derechohabientes. A través de un comunicado, el Infonavit destacó la importancia de hacer los trámites de forma presencial y directa, es decir, no a través de “gestores” o “intermediarios” ya que podrían las personas ser víctimas de fraude.

“No confíes en coyotes y protege tu ahorro en Infonavit. Faltan sólo unos días para celebrar el Día de Muertos, razón por la que queremos recordarte que confiar en coyotes o falsos gestores podría provocar que vivas una verdadera historia de terror. Y es que, a través de sus engaños, estas personas podrían hacer que pierdas el ahorro que tienes en el Infonavit o sacar un crédito a tu nombre que después tú tendrás que pagar”, indicó en dicha circular.

Pero fue más allá: “Incluso, podrían tratar de convencerte para que compres tu casa a través del traspaso de un Crédito Infonavit u ofrecerte un préstamo en efectivo vía nómina a nombre del Instituto.

Todo esto es un fraude, ¡no te dejes engañar! Mejor, sigue leyendo para conocer cómo operan los coyotes o falsos gestores y evitar ser víctima de fraude”, indica el documento.

“Si te ofrecieron un crédito en efectivo o vía nómina a nombre del Infonavit, no te dejes engañar, ¡es un fraude! Los coyotes y falsos gestores te dirán que si aceptas su ayuda para tramitar un crédito Mejoravit Repara o Mejoravit Renueva, el Infonavit te depositará en tu cuenta bancaria hasta 100 mil pesos, para que lo gastes en lo que quieras, lo cual es totalmente falso. Si confías en estas personas, sólo les darás acceso a tu información personal y podrían sacar un crédito a tu nombre que después tú tendrás que pagar. Recuerda que Infonavit no da préstamos en efectivo y que para tramitar cualquier tipo de financiamiento con el Instituto no requieres intermediarios”.

Recordó también que no hay traspasos de créditos de Infonavit, y que el riesgo de hacer una operación de esta naturaleza fuera del mismo instituto, es decir, usando la colaboración de gestores, podría terminar en consecuencias graves como la pérdida de dinero, así como el hecho de que quien habite dicha vivienda, tendría como resultado final que la escritura de la casa saldría a nombre de otra persona, entre otras cosas.