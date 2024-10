Salvador Zamora Será Secretario General de Gobierno de Lemus

No Suelta Hueso; se Quedará Como Diputado Local un mes

Prometen Diálogo, Aunque la Realidad es Otra, tal es el Caso de Colectivos de Búsqueda de Desaparecidos, que han Sido Ignorados por el Gobernador Electo y su Equipo

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al enfatizar que en su gobierno habrá diálogo y colaboración entre las fuerzas políticas, el gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la siguiente parte de su gabinete estatal; el exalcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, fue confirmado como el próximo secretario general de Gobierno.

El emecista aseguró que en su gestión se trabajará para garantizar una administración centrada en la estabilidad y el respeto a la voluntad ciudadana, por lo que entre los nombramientos anunciados se encontró el de Juan Francisco Ramírez Salcido como subsecretario de Gobierno; el de Patricia Ortega Híjar como la titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; el de Abigail Rizo de la Torre, como directora del Instituto de Información Estadística y Geográfica (IIEG); así como el de María Bravo Navarro, quien quedará al frente de la dirección de Juventudes.

“La ciudadanía ha decidido y la voluntad es que Jalisco se convierta en un mosaico de representación de estos partidos políticos y, sobre todo, respetando esta voluntad. Lo que tenemos que privilegiar es hacer política de altura, de diálogo, que mande una señal de ejemplo, incluso hacia muchos otros estados de la república de que en Jalisco sí sabemos dialogar”.

Si bien tendrá uno de los cargos más importantes en su administración, Lemus Navarro detalló que Salvador Zamora se quedará un mes (en lo que inicia su gobierno) como diputado local en el Congreso de Jalisco, con la finalidad de establecer lazos de colaboración con la nueva legislatura que está por entrar.

“Es diputado electo, y le he pedido que tome protesta como diputado local, que se quede como legislador durante algunas semanas, pocas pero algunas semanas, sobre todo para ir conociendo y tendiendo puentes con las y los diputados de la siguiente legislatura, y que esto sirva como una plataforma para su rol que desempeñará al frente de la Secretaría General de Gobierno”, justificó el emecista.

A decir de Zamora, trabajará por impulsar el diálogo con todos los actores políticos y entes de la sociedad para generar una verdadera cercanía. Dijo que para lograr esto pondrá en práctica toda la experiencia que trae como exalcalde, así como exdiputado local y federal. Sin embargo, lo dicho por el emecista dista mucho de la realidad con la que se han conducido, un ejemplo es el trato y falta de diálogo con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y sus familias, a las que han rechazado, excluido e ignorado.

“Estoy asumiendo ese compromiso de poner en práctica toda esa experiencia acumulada a lo largo de los años desde la administración pública, donde he tenido la oportunidad de estar al frente de algunos puestos y he aprendido que lo más valioso es lo que me enseñaron mis padres, el amor profundo que tengo por nuestra tierra”, agregó Zamora.

Por otro lado, Lemus Navarro recalcó la importancia de establecer condiciones que aseguren un entorno favorable para la inversión en el estado, centrando su visión en tres áreas fundamentales que son seguridad energética, sostenibilidad ambiental y seguridad jurídica. De ahí también, enfatizó, su elección de perfiles para los cargos que anunció ayer.