Carlos Lomelí Llama a la Unidad en Morena

Habrá “Mañaneras Tapatías” Cada Lunes

Acusó “Guerra Sucia en Jalisco… Por Quienes Pretenden Desestabilizar el Movimiento y Frenar el Avance del Gobierno” de la Presidente Claudia Sheinbaum

Por Rafael Hernández Guízar

Carlos Lomelí Bolaños, el senador de Morena por Jalisco, llamó ayer a la unidad en el partido ante el resquebrajamiento que se ha vivido tras la salida de miembros.

Tras declarar reinauguradas las “mañaneras tapatías”, que cada lunes estará dando en esta ciudad capital, el legislador jalisciense hizo un llamado a los miembros de su partido para que haya unidad, pues destacó que se requiere un partido sólido para consolidar los compromisos que fijo Morena durante la pasada temporada electoral.

“Hoy más que nunca se requiere de la cohesión, no sólo al interior de nuestro partido a nivel local, estatal y federal, sino que, para cumplir con las metas trazadas por nuestra Presidenta (sic), necesitamos también del trabajo en equipo de todas y todos nuestros representantes populares; regidores, alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores”, dijo.

Al tiempo, acusó que una “guerra sucia en Jalisco”, dijo, “por quienes pretenden desestabilizar el movimiento y frenar el avance del gobierno de la Presidenta (sic), la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para llevar a los rincones del país el bienestar que garantiza el segundo piso de la Cuarta Transformación”.

“Están equivocados como siempre, porque hoy más que nunca la unidad es nuestra consigna (…) en unidad y trabajo en equipo seguiremos respaldando todas las iniciativas del partido en Jalisco. Como siempre declaro hoy que mi respeto, admiración y apoyo, siempre estará con mis compañeras y compañeros de proyecto”.

Por otra parte, el senador presentó un informe de las actividades que hasta el momento ha realizado en el Senado de la República.

Destacó que hasta el momento ha conjugado dos grandes factores, “acompañar a la primera mujer Presidente de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y además, tener el honor de colaborar en la tarea de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, con el firme objetivo de consolidar la justicia social en favor de los que menos tienen y continuar con la obra del Humanismo Mexicano, iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

“Precisamente por ello, es que en estos momentos de coyuntura y de gran relevancia para México, que la unidad representa quizá, el pilar más importante que tenemos para solventar un proyecto fuerte y a la altura de las demandas de la gente”.

Agregó que se ha incorporado al trabajo de seis comisiones legislativas entre las que destacó la de Salud, la de Seguridad Social y la de Defensa de los Consumidores

Mencionó también que han presentado cinco iniciativas, de las cuales destacó los proyectos para crear el Instituto de Investigaciones Legislativas en Salud, Bienestar y Humanismo Mexicano “Ifigenia Martínez”, el programa “Jóvenes por Amor al Campo” y el que pretende crear una Fiscalía Especializada en Adultos Mayores.

“No Robar, no Mentir y no Traicionar”

Nuevamente, el coordinador de los diputados de Morena en la próxima legislatura estatal de Jalisco, Miguel de la Rosa Figueroa, se comprometió a tomar en cuenta las peticiones del pueblo para la presentación de iniciativas.

En rueda de prensa junto con el senador por Jalisco Carlos Lomelí Bolaños, el legislador morenista indicó que el Grupo Parlamentario de Morena “construirá los acuerdos que sean necesarios para el bien de Jalisco y su pueblo”.

Refrendó su disposición en lo personal, así como de parte de los diputados de su partido, para construir, abrir el diálogo, y presentar las demandas de “las y los jaliscienses”, pero de forma responsable, advirtió.

“Las decisiones en el Congreso estarán orientadas a resolver problemas sentidos de la ciudadanía. Morena va en su representación legislativa con el corazón en la mano, con mucha convicción, con profundo apego a los valores del movimiento (Morena) y a los que, con forma muy clara, muy fuerte ejemplificaron el desempeño de nuestro referente principal, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Añadió que cada diputado de morenista “estará ahí para servir al pueblo de Jalisco con humildad, con honestidad y desde luego con disposición para trabajar en unidad”.

“Vamos a tener, y así lo anticipo con toda convicción, vamos a tener un actuar del cual el movimiento y el pueblo de Jalisco se va a sentir profundamente orgulloso”.

Concluyó diciendo que hay tres principios básicos que deben de ser parte del actuar de los morenistas, no sólo en Jalisco sino, a escala nacional: No robar, no mentir, y no traicionar.