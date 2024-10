El Parián Abriría el 2 de Noviembre

Con un Sistema de Apuntalamiento

“No Tenemos una Fecha Precisa, Dependemos de los Proveedores”, Aclaró la alcaldesa de Tlaquepaque

Por Rafael Hernández Guízar

Finalmente hay una fecha estimada para que pueda reabrir El Parián, en San Pedro Tlaquepaque, se contempla que pueda ser el 2 de noviembre.

Laura Imelda Pérez Segura, la presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, indicó en entrevista que hay avances firmes y precisos, y que esto permitirá que haya una reapertura en breve, pero será con un sistema de apuntalamiento, ya que siguen trabajando en la rehabilitación de este centro turístico tan importante en el centro del municipio.

“En el caso de El Parián, no tenemos una fecha precisa, dependemos de los proveedores de los andamios, que nos permitan hacer el apuntalamiento, si todo sale bien, podríamos estar hablando muy probablemente de un 2 de noviembre que podamos estar en funcionamiento y queremos lograrlo. No voy a ser imprudente confirmando una fecha, esto depende de muchos factores, vamos a ir con cautela, despacito, no es un apuntalamiento al ahí se va, es un apuntalamiento preciso, no hay que levantar de más los techos, tiene que ser preciso para que sea seguro, a mí me gustaría que pudiéramos tener un abierto al menos en sus anillos centrales el día 2”.

Lo anterior, se ha logrado gracias a la coordinación que existe entre el ayuntamiento y el gobierno del estado, directamente con Protección Civil y Bomberos, así como con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, luego de que colapsara este centro turístico en el corazón del Pueblo Mágico, algo que ha dejado a cientos de personas sin poder y trabajar ya que se ubicaba en dicho lugar una gran cantidad de restaurantes y cantinas, un ícono del centro tlaquepaquense.

“(Las pérdidas) la verdad es que son enormes porque siguen pasando los días, la verdad es que no hemos hecho un cálculo, pero estamos concentrados en que abran, que abran pronto, y tengamos de nuevo este símbolo para nuestro municipio, eso por supuesto, nunca va a poder estar por encima de la seguridad, por eso es que esto se ha tardado, estas semanas que hemos trabajando de manera incansable en ello, sin dejar la seguridad porque es lo más importante”.

Pérez Segura destacó que hay buen ánimo por la coordinación entre el ayuntamiento y el estado, a lo que se suman los mismos propietarios para lograr un sitio seguro y eficiente para los visitantes.

“El modelo matemático nos permite conocer de manera integral el estado que guarda el inmueble, en base a ello se desarrolló un proyecto de apuntalamiento, que tiene como objetivo contener todas las partes susceptibles de colapso, y generar un entorno seguro, para poder reabrir El Parián, recordemos que tenemos varios anillos, el exterior es el que en una de sus partes colapsó, y es el que presenta mayor vulnerabilidad porque es el más antiguo, porque presenta adobe, porque no tiene vigas, tiene rieles, y esto además de la humedad acumulada ocasionó el colapso, por eso esta parte va a ser apuntalada, protegida con tapiales, que por cierto ya cambiamos las bolsas de basura por una lona que diga que nos estamos transformando en Tlaquepaque, que el Parián también se transforma, con accesos bien protegidos para que pueda estar en operación muy pronto”.

En otro orden de ideas, la alcaldesa se refirió a la proliferación de casos de dengue; en este sentido, hizo un llamado a la ciudadanía para que colaboren con la descacharrización, ya que ,al momento, la administración a su cargo, ha hecho especial énfasis en la fumigación, sin embargo, dijo que es toral que la gente haga lo propio para evitar que haya lugares donde pueda anegarse el agua que da paso al mosquito transmisor.

Finalmente, dijo que en colonias como Ojo de Agua, El Tapatío, y la Zona Centro de Tlaquepaque, son los sitios más afectados por casos de contagio, por lo cual, llamó a reforzar las labores de prevención desde la ciudadanía.