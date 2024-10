Piden Dirección Especializada Para Motociclistas

Exigen Acabar con Operativos Coercitivos

El PT Organiza Consulta Para una Agenda que Genere Iniciativas en Para Próxima Legislatura de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Motociclistas acudieron a las afueras del Congreso del Estado para solicitar que haya beneficios económicos del gobierno a este gremio y no sólo operativos coercitivos, además de la creación de una dirección especializada.

Y es que al momento, la Secretaría de Seguridad, a través de la policía vial, realiza operativos en diversos puntos de la ciudad con la “finalidad de revisar a los metalistas que circulan por las calles”, para cerciorarse de que los mismos tengan en regla sus vehículos y que cumplan con las medidas de seguridad que se exigen por el reglamento de la ley de movilidad y seguridad vial del estado de Jalisco.

Pese a que estos operativos son ilegales, pues contravienen lo dispuesto por el artículo 16 de la constitución mexicana, los motociclistas se han mostrado dispuestos, por lo cual, ayer estuvieron presentes integrantes de la Federación Nacional Rodando y Creando Cultura para el Motociclista A.C., en un foro organizado por el Partido del Trabajo (PT) para atender las molestias y propuestas de los motociclistas.

“Nosotros traemos cinco propuestas que creemos que son las más importantes y con las que vamos a empezar, porque vienen más para mejorar la seguridad y reducir los accidentes (…) Los accidentes siguen en la calle y todas las medidas que han tratado las autoridades, desde operativos, desde las placas, de que no circulen en el primer cuadro de la ciudad, todas esas propuestas no han servido de nada, porque las estadísticas nos dicen que siguen los accidentes, los muertos. Han fracasado las autoridades, nosotros traemos estas propuestas desde hace seis años y no se nos han tomado en cuenta”, destacó Elizabeth Rodríguez, la delegada de la asociación civil.

Agregó que es necesario que las autoridades no sólo sean coercitivas, sino, que se presten a la regularización efectiva de los usuarios de las motos, otorgar descuentos y facilidades para que haya “conciencia” y no sólo castigo contra los motociclistas.

“Estamos pidiendo una dirección especializada en motos dentro de la Secretaría de Transporte, así como está la dirección de transporte público, queremos una dirección enfocada nada más en las motos (…) Estamos pidiendo el descuento para hacer trámites. En todos los estados se ha autorizado que se les dan dos meses donde la licencia se baja a 50 por ciento, el refrendo, el cambio de propietario, esto sería una buena forma de comenzar para incentivar a que todos los compañeros se regularicen, que tengan su refrendo y licencia, todo en regla, pero que nos bajen los costos, empezaron con operativos, pero no con campañas de concientización, eso era lo principal, la campaña de concientización”.

Lo anterior, forma parte de la consulta de la agenda legislativa, organizada por el PT para la generación de iniciativas en la próxima legislatura del Congreso de Jalisco.