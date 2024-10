Lemus Perdió 300 mdp, Pero Promete Estabilidad Económica

Presenta a Luis García Sotelo Como Secretario de Hacienda

Gobernador Electo Suma a Cynthia Cantero Pacheco a la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Aunque en la administración de Zapopan, cuando era alcalde, Jesús Pablo Lemus Navarro perdió 300 millones de pesos de los zapopanos, al invertirlos en Accendo Banco, cuando éste ya presentaba claros síntomas de operación irregular, ayer, bajo la presunta premisa de que se priorizará la estabilidad económica y la participación ciudadana en la toma de las decisiones, el gobernador electo de Jalisco presentó a más integrantes de su gabinete que lo acompañarán durante su sexenio.

Luis García Sotelo será el secretario de Hacienda Pública, Juan Partida Morales será el nuevo director del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal), en tanto que Cynthia Cantero Pacheco (ex titular del ITEI de Jalisco) será integrada a las filas de trabajo con los emecistas y estará al frente de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

Al hablar sobre algunas políticas ya implementadas durante sus mandatos al frente de los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara, el emecista no dejó de reconocer la trayectoria y perfil de quienes estarán en su gabinete, toda vez que el objetivo de la administración será -entre otros aspectos- tener una política financiera con un manejo responsable de los recursos públicos, basada en la transparencia, eficiencia y sobre todo rendición de cuentas. Algo que no demostró durante su paso por Zapopan como alcalde, ya que está el caso de los 300 millones de pesos que Lemus Navarro y Juan José Frangie perdieron al entregar el recurso a un banco que mostraba signos de quiebra.

El futuro secretario de Hacienda fue tesorero en Zapopan y Guadalajara, así como subsecretario de Vinculación y Control de Gasto. En este sentido, señaló que la visión financiera que implementará estará basada en una política fiscal para el desarrollo y la equidad, la mejora en la calidad del gasto público y la responsabilidad hacendaria. Todo esto, añadió, con miras a generar un crecimiento económico con beneficio para todos los sectores de la sociedad.

“Nuestra visión no solo busca recaudar más ingresos, sino convertirnos en una verdadera herramienta para generar justicia social (…) Nuestro compromiso es aplicar un enfoque de gestión para resultados, evaluando cada programa en términos de sus beneficios concretos”, refirió García Sotelo.

En cuanto a la designación de Partida Morales como director del Ipejal, por su parte Lemus Navarro expresó que en el Instituto de Pensiones se necesita un perfil financiero que lidere los trabajos de la mejor manera, ya que la intención es que el instituto cuente con liquidez y en general una buena administración.

“En nuestra administración no van a ver que nosotros nos pongamos a comprar terrenos, no van a ver especulación inmobiliaria desde (el Instituto de) Pensiones. Vamos a trabajar en un esquema financiero, para garantizar que el dinero de las y los trabajadores al servicio del estado quede garantizado”.

Por otro lado, mencionó que con Cynthia Cantero al frente de la Secretaría de Planeación, lo que se busca es generar un panorama nacional con el firme compromiso de la transparencia y la rendición de cuentas. Garantizó que esta dependencia tendrá vinculación con la sociedad civil para la planificación de políticas con los diferentes colectivos sociales.

“Le he pedido establecer contacto con todas las organizaciones de la sociedad civil, tener un acercamiento para poder recibir sus propuestas en materia de planeación en los 125 municipios del estado de Jalisco. Dentro de la participación ciudadana, le he pedido a Cynthia que tenga un acercamiento particular con los colectivos y familiares víctimas de desaparición, para que tengan un canal de comunicación”, añadió.

Lemus le Costó 300 mdp a Zapopanos

El 23 de octubre del 2023, Página 24 publicó que, Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara de aquel entonces, —siendo al­calde de Zapopan en 2019, el municipio de mayor ge­neración de impuestos en el país— autorizó depositar más de 300 millones de pesos en Accendo Banco, cuando éste ya presentaba claros síntomas de operación irregular. Estos depósitos millonarios se per­dieron en la declaración de quiebra de Accendo, afectan­do de este modo el patrimo­nio del municipio de Zapopan y de sus habitantes.

Alejandro Puerto, miembro del Cabildo del Mu­nicipio de Zapopan durante la pasada administración, en confe­rencia de prensa en la Ciudad de México, exhibió a los me­dios la denuncia contra Pablo Lemus y Juan José Fraire (alcaldes de Zapopan en los períodos 2015- 2021 y 2021 a la fecha, respectivamente) presentada ante la Fiscalía General de la República, por autorizar la inversión de más de 300 millones de pesos en una institución bancaria que tenía señales de alarma.

“Analizando los contratos de dichos depósitos, llama la atención que son depósitos ‘a la vista’; esto es que se pue­den realizar disposiciones de los recursos depositados para erogaciones no programadas al no existir un plazo fijo o for­zoso y poder disponer de los fondos en cualquier momento y por lo mismo se renuncia a recibir interés alguno por los montos depositados”, afirmó Alejandro Puerto.

Derivado del análisis de los estados financieros pu­blicados por el gobierno de Zapopan se tiene que la rela­ción con Accendo Banco dio inicio con un saldo prome­dio de 50 millones de pesos en junio de 2019, ese año la cuenta cerró con 183 millo­nes de pesos de saldo pro­medio, y gradualmente fue aumentando esta cifra hasta alcanzar los 306 millones de pesos en septiembre de 2021, esto mientras la institución de crédito declaraba pérdi­das de 419 millones de pesos en el 2019 y de 261 millones de pesos en 2020, enfatizó el regidor Puerto.

Por todo lo anterior resul­ta evidente que se configuran los delitos de “administración fraudulenta” (Art. 245 Bis) y peculado (Art. 148 Fracc. 1) ambos en el Código Penal de Jalisco, así como las respon­sabilidades administrativas señaladas en la Ley de Fis­calización Superior y Rendi­ción de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Contamos con ocho prue­bas fundamentales, afirmó el regidor Puerto, que fortalece nuestra demanda ante la Fis­calía General de la República y nuestra solicitud urgente de exigir la intervención del Go­bernador del Estado, Enrique Alfaro:

Los antecedentes de Ac­cendo Banco dan cuenta de inversionistas acusados de lavado de dinero en Estados Unidos y de fraude fiscal en México.

Accendo era el banco con mayores pérdidas en el siste­ma financiero mexicano.

En Jalisco no tenía sucur­sales y en el país pasó de tres sucursales a ninguna en dos años.

Accendo no otorgaba cré­ditos ni a municipios ni a sus empleados.

Los reguladores bancarios y la prensa nacional alertaban constantemente sobre situa­ción financiera negativa de Accendo.

Dos días después de que el Gobierno Federal informa­ra de la quiebra del banco,

Pablo Lemus firmó los es­tados financieros del munici­pio con un monto de 300 mi­llones de pesos depositados en Accendo.

Pese a todas las alertas, y de que Pablo Lemus se pre­sume como financiero, man­tuvo una inversión millonaria que le costó a las y los zapo­panos más de 300 mdp, sin considerar intereses.

Del único banco del que Lemus nunca realizó retiros fue de Accendo. Todos los cierres del año Zapopan man­tuvo el mayor monto deposi­tado en Accendo, en compa­ración con otros bancos. (Staff)