Zapopan Reconoce a Personal Médico

Entregan Presea Dr. Isaac Medina Beruben

Destacan en su Labor y Liderazgo en la Atención a Usuarios, en la Realización de Proyectos de Mejora y por la Innovación e Institucionalidad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Autoridades del gobierno de Zapopan reconocieron al personal médico con la presea Dr. Isaac Medina Beruben, por su labor y liderazgo en la atención a los usuarios, en la realización de proyectos de mejora y por la innovación e institucionalidad.

En total fueron distinguidos ocho profesionales que trabajan en el Organismo Público Descentralizado (OPD) de Servicios de Salud Zapopan, y el evento se dio en el marco del Día del Médico que se conmemora cada 23 de octubre.

“No me voy a cansar de externar mi admiración y respeto por toda la labor que realizan. Cuando voy a las colonias, cuando platico con personas de otras ciudades, todas me han dicho que tenemos un excelente servicio de salud. Mucha gente me ha dicho que el Hospitalito y las unidades de Cruz Verde no le piden nada a un hospital privado”, detalló el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie.

No dejó de mencionar el profesionalismo que siempre demuestra todo el personal médico, en especial al participar en programas como Hospitalito Cerca de Ti, con el cual se busca llevar los servicios médicos especializados gratuitos a colonias más vulnerables.

“Esta presea representa el origen y lo que representa la institución del Hospital General de Zapopan. Nosotros contamos con nuestro propio sistema de salud, el cual es reconocido por nuestras autoridades. A nuestro equipo quiero decirles que les reconocemos su esfuerzo y trabajo”, añadió por su parte el doctor Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director general del OPD Servicios de Salud Zapopan.

La presea Dr. Isaac Medina Beruben lleva el nombre de quien fuera el primer director del Hospital General de Zapopan. Al respecto, autoridades médicas hablaron de cómo la labor a desempeñar en el sector salud es la mejor sensación por su intención siempre de ayudar.

“El mejor regalo es estar día a día frente a nuestros pacientes. En nuestro OPD tenemos más de 350 médicos y enfermeras que se entregan día con día. Gracias por estar al pie del cañón y dar lo mejor de ustedes con sus pacientes para lograr que mejoren”, añadió Juan Alfonso Cárdenas Ramos, director médico del OPD Servicios de Salud Zapopan.