Rechazan Políticas de Pablo Lemus

Exigen que Tome en Cuenta a la Ciudadanía en Cada Decisión

Organismos Civiles y Sociedad Civil no Quieren Reunión Para, Tramposamente, “Validar” la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

De cara a la próxima llegada de un nuevo gobierno estatal y de diputados locales, organismos civiles y sociedad civil participaron en un foro en el que reprocharon las nuevas políticas que implementará la administración del gobernador electo, Pablo Lemus Navarro; pidieron a las autoridades tomar en cuenta a la ciudadanía en cada decisión que tomen.

Ayer, a las afueras del Congreso de Jalisco, integrantes del Partido del Trabajo (PT) organizaron un foro con sociedad civil en el que cuestionaron, entre otras cosas, la creación de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la cual fue aprobada hace unos días apenas en el legislativo.

“Se conformó sin la participación de los afectados, esperamos que se pueda revertir esta ley, que se junten con los afectados y podamos salir adelante del tema. No es posible burocratizar más el tema de los desaparecidos, no se puede contener más el poder político y el discurso del tema de nuestros familiares bajo una falsa bandera de querer apoyar, y es necesario que nos junten, pero no para validar esta nueva secretaría, sino para trabajar de verdad y no con imposiciones”, expresaron integrantes del Colectivo Luz de Esperanza.

A pesar de que la semana pasada Pablo Lemus aseguró que buscará a colectivos para establecer una ruta de trabajo en su gobierno, de cara al tema de desapariciones en la entidad, integrantes de Luz de Esperanza manifestaron que hasta el momento nadie se ha acercado a ellos.

Por ello, entre las exigencias de organizaciones civiles se encontró que se incluya sí o sí a familias de desaparecidos en la agenda de derechos humanos, pues de lo contrario las estrategias para dar con el paradero de quienes hoy no están no van a funcionar.

“La búsqueda de nuestras personas desaparecidas no es moneda de cambio. Sabemos que los diferentes mecanismos, normas y estructuras de búsqueda tienen que cambiar, pero primero se tienen que revisar y evaluar con la participación de los colectivos de búsqueda, porque nada sin los colectivos va a funcionar. Repetimos y aclaramos para el gobierno entrante, con la participación de los colectivos de búsqueda todo, sin la participación de los colectivos de búsqueda, nada”, enfatizaron participantes.

Por último, criticaron al actual gobierno de Enrique Alfaro, ya que contrario a lo que el estado quiere hacer ver, en Jalisco se vive una crisis humanitaria debido al tema de desapariciones forzadas.

Entre las organizaciones que participaron se encuentran Luz de Esperanza, Brigada Ignacio Martín Baro, Justicia para el Pueblo y Red Antimonumento 5J.