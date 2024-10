Cubrirán Sueldos del 2024 en Tlaquepaque

Pese al Bloqueo de Emecistas en Entrega-recepción

Sin Endeudamiento. “Cuando uno no se Roba el Dinero Ajusta Para más”, Destaca la Alcaldesa Laura Imelda Pérez

Por Rafael Hernández Guízar

Pese al desastre económico con el que recibió la administración, la presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, indicó que podrán cubrir los sueldos del 2024.

La alcaldesa resaltó que la anterior administración no sólo no dejó cuentas claras, sino que además, se negaban a hacer el proceso de entrega recepción, algo que al final se cumplió, pero que ha sido el causante –por la tardanza- de tener que estar ordenando a marchas forzadas las finanzas del municipio para cubrir salarios y compensaciones, entre otras cosas.

“Me he encontrado desde las chinches hasta el tema de los recursos, pero lo estamos resolviendo, hemos estado recaudando de manera regular, se han reducido de manera puntual las participaciones que afortunadamente están a salvo porque se administran mensualmente y la recaudación diaria, hubo también una reserva para aguinaldo, no es suficiente pero hemos estado saliendo adelante, sí con muchas dificultades, llegamos nosotros en el mes 10, falta el mes 10, 11 y 12, cuando uno no se roba el dinero, ajusta para más”.

Asimismo, Laura Imelda Pérez Segura destacó que no es necesario un nuevo endeudamiento para San Pedro Tlaquepaque, sino que, con reorganizarlas finanzas, puede sacarse adelante el pago de aguinaldos, nóminas y otros compromisos del ayuntamiento.

“(Un crédito) de momento no está contemplado, creemos que podemos solventarlo con buena recaudación y de manera puntual con lo que aún tenemos de últimos recursos de este año, y arrancar un nuevo año, con una buena administración, redistribución de los recursos de las diferentes partidas”, explicó.

Por último, aclaró que hay más claridad respecto al caso de hackeo que sufrió el sistema del municipio y que ya investigan quién pudo haber sido el causante de los problemas que han enfrentado: “Relativamente; se identificaron 43 personas que tuvieron la oportunidad de incidir en el sistema, no quiero señalar a nadie, pero fue muy evidente que el sistema nada más no funcionó, borrar información, alterada, cambiada, este desorden lo atendimos y estuvimos alrededor de cuatro días y tres noches trabajando sobre ello de manera ininterrumpida, se hicieron cálculos, se hicieron levantamientos manualmente, pero afortunadamente empezamos a sacar los primeros pagos el día 15, dentro del plazo, en quincena (…) qué es grave, pues cosas como estas, que nos dejen información a medias, yo de manera personal, estuve buscando información, no nos la dieron”, finalizó la morenista.