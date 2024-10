Cardenal Pide a Lemus Cumplir Promesas

Francisco Robles Está Feliz con Resolución de Tribunal

“Siempre Estuve Porque se Reconociera el Resultado de las Elecciones y el Fallo de la Autoridad en Jalisco y Bendito sea Dios que eso ya se dio”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, reconoció la resolución de tribunales federales que ratificaron el triunfo de Pablo Lemus Navarro, como próximo gobernador de Jalisco, y le solicitó al emecista cumplir sus promesas de campaña.

En la semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló el triunfo de Lemus Navarro en las pasadas elecciones del 2 de junio, al no dar por válidos los argumentos de la impugnación que interpuso Morena en la materia. Y en este sentido, el también arzobispo tapatío pugnó porque el gobernador electo se concentre en cumplir sus compromisos para con la entidad.

“Siempre estuve porque se reconociera el resultado de las elecciones y el fallo de la autoridad en Jalisco y bendito sea Dios que eso ya se dio. ¿Qué espero yo del gobernador? Espero que él haya registrado todo lo que en su campaña recibió como petición, como sugerencia, como exigencia de parte de la sociedad y que en base a lo que él recibió, él fue demandado, pues establezca su programa de gobierno y nos lo dé a conocer”.

De cara al panorama de inseguridad que se vive en todo el país, y particularmente en la entidad con la desaparición de jóvenes que acuden a supuestas citas de trabajo en la Central Camionera, pidió evitar estas situaciones. Añadió que todos estos temas han sido producto de los tiempos de incertidumbre y violencia que se experimentan en todo México.

“Es triste el panorama que vivimos no solo en Jalisco, pensemos en los estados del norte, en Chiapas, es grave el problema de inseguridad y de violencia que estamos viviendo en distintos puntos de la nación”.

Por otro lado, señaló que hasta el momento no le han informado sobre los avances en las investigaciones del caso del padre Isaías Ramírez, quien fue encontrado sin vida en un barranco en la carretera a Zapotlanejo el pasado 18 de agosto: “No he vuelto a tener ninguna información de parte de las autoridades, yo quiero suponer que ellos establecieron el contacto con la autoridad del sacerdote, que es la diócesis de Tuxtla Gutiérrez, no estoy seguro si mantienen una comunicación ellos”.