Un Calvario, Conseguir Mi Pasaje Amarillo

“Con Este Gobierno Empeoró Todavía más” el Servicio

“No te Responden y así no se Puede Sacar Cita, es Como si Nomás lo Hicieran Precisamente Para que la Gente ya no Saque su Tarjeta Amarilla”, Critican Usuarios

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Usuarios del transporte público se quejaron del calvario que tienen que pasar para conseguir Mi Pasaje Amarillo, a pesar de que hace poco las autoridades estatales informaron de una nueva dinámica para hacer más eficiente el trámite, lo que a todas luces no funcionó.

Mi Pasaje Amarillo es un programa estatal que proporciona un subsidio del 50 por ciento a la tarifa del transporte público para estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores, menores y docentes. Sin embargo, los últimos meses ha sido más difícil tramitar la tarjeta o renovarla.

A decir de varios usuarios, que platicaron para Página 24, parece ya imposible hacer el trámite, pues además de las largas filas que te quitan horas, no hay información suficiente para evitar errores, y además las líneas habilitadas para sacar citas tampoco funcionan.

“Según eso para que sea más fácil, pero los números que te dan están fuera de servicio. No te responden y así no se puede sacar cita, es como si nomás lo hicieran precisamente para que la gente ya no saque su tarjeta amarilla”, aseveró Dayana García.

“Yo tengo como un mes queriendo sacar mi tarjeta. Por mi trabajo (soy maestra) puedo tener descuento y estaba esperando mi credencial de la escuela, entonces, cuando quise ir a uno de los módulos las filas son de horas, luego se vino esto de llamar para citas y es hasta la fecha que no he podido conseguir. Es bien difícil”, lamentó la maestra Yessenia.

“No hay módulos suficientes y tienes que estar adivinando dónde sí y dónde no están dando servicio porque luego hay unos que a partir de la 1 ya no quieren atender y pues uno va confiado de que antes de las 4 todavía te puedes llegar a informar (…). Yo no sé, pero siento que con este gobierno empeoró todavía más, no me acuerdo batallar tanto antes para tarjetas de descuento del transporte”, añadió el estudiante Luis Adonai.

De manera reciente autoridades anunciaron la apertura de otro módulo en la Unidad Administrativa de Las Águilas, en el municipio de Zapopan, en un afán de desahogar un poco más las largas filas que se hacen para esta tarjeta. Además, anunciaron que la atención ya sería en sistema de citas a varios números telefónicos, no obstante, tanto usuarios como gente en redes sociales han aseverado que estos no dan servicio pues siempre suenan ocupados.

También, no dejaron de cuestionar la falta de información suficiente, pues al relegar todo a números telefónicos o en línea, es confuso para los usuarios saber qué documentos deben llevar, a qué lugares, y en qué horario. Esto hace imposible, enfatizaron, que el sector a quien va dirigida esta tarjeta simplemente no pueda conseguirla.