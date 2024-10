Lemus Debe Recular con el Programa de Verificación

“El Gobierno de MC ha Desprotegido a la Ciudadanía”

“Basta de Amenazas y Amagos”. Exigen Eliminar Propuesta de “Robar los Carros” si no Pasan Verificación en Tres Intentos

Por Rafael Hernández Guízar

Pablo Lemus Navarro debe de replantear la manera en que procederá por la verificación, tronó ayer Pablo Arellano, activista por los derechos humanos, miembro del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y Migrante A.C.

El emecista, luego de la elección del pasado 2 de junio, dijo que aquellos que no pasen por tercera ocasión la verificación no podrán usar sus carros, es más, que no podrán sacarlos de los verificentros. Ante tal “disparate”, Arellano lo criticó y dijo que se trata de un robo a la ciudadanía.

“Esa incertidumbre que se ha estado dando; el gobierno de Movimiento Ciudadano ha desprotegido a la ciudadanía, porque han estado recibiendo cosas como lo de la verificación a la gente, les quieren robar los carros a los que no pasen por tercera ocasión la verificación, cuando el sistema debe de decidir de qué manera ayudar a la gente, si en realidad la verificación es para quitar la contaminación, yo diría que el gobernador (electo), si está tan interesado del saneamiento del medioambiente, que haya una buena ecología, pues yo sugeriría que empiecen con el río Santiago, porque no han hecho nada”.

Dijo que al ser omisos de la contaminación que hay en el estado son cómplices los funcionarios del gobierno estatal, sin embargo, destacó que no se soluciona quitándole sus carros a las personas, sino, empezando por acciones concretas como el tan contaminado río Santiago.

Por ello, indicó que no debe de haber amenazas ni amagos a la ciudadanía, y que el programa de la verificación debe ser benéfico con el medio, no castigar la economía y el patrimonio de los jaliscienses.